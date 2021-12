Francia y Alemania conceden premio a jueza Érika Aifán

La jueza Érika Aifán recibirá el Premio de Derechos Humanos y del Estado de Derecho 2021.

El galardón franco-alemán se entregará a la jueza Érika Aifán al considerar que sus acciones favorecen a la independencia de la justicia en Guatemala, dieron a conocer los organizadores.

"El premio se entrega por el rol en la sociedad en defensa y promoción de los derechos humanos y del estado de derecho en cada país", menciona la descripción del galardón que se entrega desde el año 2016.

Se explica que las autoridades de Francia y Alemania manifiestan el respaldo a la labor de las personas que son galardonadas, en el caso de Guatemala a la jueza Aifán.

Aifán denunció al Estado de Guatemala

En septiembre, la jueza Érika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, denunció al Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La jueza Aifán hace ver a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que reclama el derecho a su independencia judicial, a la vida y el debido proceso.

Señala que el Estado de Guatemala no ha cumplido a cabalidad las medidas cautelares de seguridad que le fueron impuestas desde 2019.

EN CONTEXTO: Jueza Érika Aifán denunció al Estado de Guatemala por amenazas a su independencia

Aunque no hace pública la deficiencia, sí explica que no son adecuadas y que no se ha dado respuesta a la solicitud de mejorarlas.

En su denuncia menciona que ha padecido ataques, amenazas y hostigamiento a través de redes sociales.

Además describe que existe persecución penal en su contra por denuncias interpuestas. Dos antejuicios específicamente están a punto de ser resueltos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ha tenido conocimiento que podría resolverse con lugar, dando pasó así a una investigación en su contra.