Este lunes a nivel mundial se viste de luto por la pérdida del papa Francisco. Estas fueron sus frases únicas y memorables.

La mañana de este lunes 21 de abril, a las 7:35 en Roma, se anunció una noticia que ha estremecido al mundo católico: la muerte del Papa Francisco.

El anuncio fue hecho por el cardenal Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, según AFP.

Las frases inolvidables del papa Francisco

Desde su elección como obispo de Roma en 2013 hasta su fallecimiento el 21 de abril de 2025, el papa Francisco se destacó por su humildad, su disposición a romper con ciertas tradiciones de la Iglesia en temas sensibles y su capacidad de marcar la diferencia, tanto a través de sus gestos como de sus mensajes.

CNN señala a detalle las 15 frases inolvidables del Papa:

1. Las críticas a las deportaciones masivas de Trump

En febrero de 2025, el Papa expresó su rechazo al plan de deportaciones masivas de la administración Donald Trump y criticó vincular la migración ilegal con la criminalidad, en una carta dirigida a los obispos de Estados Unidos.

2. Sobre el conflicto en Gaza: "Dios pone fin a la guerra (...) rompe el arco y quiebra la lanza"

En diciembre de 2023, el papa Francisco condenó el asesinato de dos mujeres en una iglesia en Gaza a manos de un francotirador israelí.

3. "Si un gay acepta al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?"

En julio de 2013, a pocos meses de asumir el papado, Francisco pronunció su célebre frase sobre el "lobby gay", señalando que era un tema del que había mucho que hablar.

4."Yo no quería ser papa"

En junio de 2014, durante un encuentro con estudiantes, el Papa dejó de lado su discurso preparado para responder preguntas, incluyendo una de un niño que le preguntó por qué quiso ser papa.

"Yo no quería", respondió Francisco. De hecho, "una persona que quiere convertirse en papa no se ama a sí misma. Y Dios no lo bendice", dijo el papa Francisco.

5. La Iglesia debe "pedirles perdón" a los homosexuales

El 26 de junio de 2016, el papa Francisco abordó nuevamente el tema de la comunidad homosexual, afirmando que la Iglesia católica debía pedir perdón tanto a estas personas como a todos los que han sido excluidos.

6. "Quiero expresar mi vergüenza"

En octubre de 2021, el papa Francisco expresó su "vergüenza" por la respuesta de la Iglesia ante los abusos en Francia y lamentó haber ignorado a las víctimas durante tanto tiempo.

7. Extremismo, una "traición a la religión"

En marzo de 2021, durante su visita a la antigua ciudad iraquí, en Irak, el papa Francisco condenó el extremismo como una "traición a la religión" y llamó a la paz y al diálogo entre religiones.

8. "María, la influencer de Dios"

En enero de 2019, al concluir la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, el papa Francisco instó a los peregrinos a seguir el ejemplo de la Virgen María, a quien describió como la "influencer" de Dios.

9. El papa Francisco y la vacuna contra el covid-19

En septiembre de 2021, el papa Francisco expresó su sorpresa por la negativa de muchas personas, incluidos algunos cardenales de la Iglesia católica, a vacunarse contra el COVID-19.

10. Las noticias falsas nacieron en el Génesis

En enero de 2018, el Papa instó a sus seguidores a frenar la propagación de noticias falsas y a restaurar la dignidad del periodismo. Según el pontífice, las noticias falsas tienen su origen en el libro de Génesis, cuando la serpiente engañó a la mujer, sembrando el pecado, una situación que, según él, persiste hoy en día.

11. Homosexuales "tienen derecho a tener una familia"

Por primera vez como pontífice, el papa Francisco respaldó las leyes de unión civil para parejas homosexuales, según la Agencia Católica de Noticias. La declaración se dio en el documental "Francesco", estrenado en Roma en octubre de 2020.

12. "El internet es un regalo de Dios"

En enero de 2014, el Papa Francisco destacó las redes sociales y el internet, animando a los cristianos a convertirse en "ciudadanos del mundo digital". Aunque consideró internet un don de Dios, advirtió que también puede generar "exclusión" y "manipulación".

Además, señaló los "aspectos problemáticos" de la era digital, como la rapidez con que circulan las informaciones, lo que supera nuestra capacidad de reflexión y juicio, impidiendo una expresión adecuada de uno mismo.

13. Es mejor ser ateo que un mal cristiano

En febrero de 2017, Francisco causó sorpresa al afirmar que los cristianos que explotan a otros o llevan una vida doble deberían reconsiderar identificarse como creyentes.

14. "Evitar el embarazo no es un mal absoluto"

Ante la propagación y gravedad del zika a principios de 2016, el papa Francisco sugirió que las mujeres podrían usar anticonceptivos para evitar embarazos que ayuden a prevenir el virus.

En su regreso a Roma desde México, el Papa explicó que, en situaciones difíciles como las vividas por Pablo VI en África, permitir el uso de anticonceptivos en casos de violencia no es un mal absoluto, destacando que en algunos casos, como el mencionado, era una decisión clara.

15. "Incluso los ateos irán al cielo"

En 2013, pocos meses después de ser elegido Papa, Francisco planteó preguntas que sugerían que el cielo estaba abierto, en principio, para todos. Dijo así a los creyentes en una misa:

"El señor nos ha redimido a todos nosotros con la sangre de Cristo: todos nosotros, no solo los católicos. Todos", "'Padre, ¿y los ateos?', 'Incluso los ateos. ¡Todos!'".