Así fueron los versos de freestyle que Wos cantó a los guatemaltecos (video)

El famoso rapero argentino se presentó en Guatemala este 16 de septiembre en Fórum Majadas.

WOS, famoso rapero argentino, se presentó en el país este sábado. Cientos de guatemaltecos corearon sus canciones y pudieron gozar una excelente presentación de su disco Oscuro éxtasis.

El rapero dedicó unos versos de freestyle a los guatemaltecos presentes en su concierto, realizado en Fórum Majadas a las 18:00 horas.

A través de un video subido a TikTok, el usuario @crishoody adjuntó el momento en que el rapero menciona a los guatemaltecos mientras lanza rimas de la manga.

"Esa energía fuerte es la que dura para siempre, en esta que te acompaña hasta la muerte. Me c*go en todos los récord Guinness, llegamos los guachos rapeando con los chapines."

WOS sobre el freestyle

En una conversación exclusiva que WOS tuvo con Soy502, el rapero argentino contestó a las preguntas: "¿Qué sientes que ha aportado la batalla de gallos a tu carrera, a tu nueva etapa?, ¿Cómo sientes que esta faceta ha aportado a tu actual éxito?"

El rapero respondió sobre el freestyle: "En mi vida aportó mucho. Más allá de la batalla, la improvisación y así, el freestyle, empezar a rapear, empezó y no paró nunca. Es algo no solo en lo musical, sino en todas las áreas de mi vida. Me cambió, porque es algo a lo que entrás y te metés y te apasionás. Conmigo está en todas las áreas y generó un cambio grande respecto a lo musical. Bueno, ya tenía contacto con la música, con la percusión, con la batería, pero bueno, empezar a rapear me hizo conectar con la posibilidad de decir algo con la palabra. Con el tiempo fueron batallas, después se fue transformando en escribir, pero todo empezó en la raíz de la improvisación y de rimar. Descubrí que podía rimar, que podía decir algo que me sucedía y darle musicalidad y eso lo fui desarrollando hasta que llegara a lo que es hoy en día. Esto fue la semilla de todo lo que me pasa ahora".

Esta gira en la que se encuentra el argentino será la última en la que tocará el disco Oscuro éxtasis.