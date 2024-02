¡Frente al colegio! Se bajó del auto para ir por su nieto, regresó y le pusieron cepo

-

La mujer denunció que se bajó rápidamente a traer a su nieto frente a su centro escolar, y al volver a su vehículo ya le habían colocado cepo.

En las últimas horas ha circulado un video en el que una ciudadana denuncia que se bajó del carro rápidamente para ir por su nieto frente a un centro escolar, pero al volver notó que le colocaron cepo.

La mujer explica que se tardó poco tiempo, y lo hizo porque su nieto tiene dificultades para caminar.

"Quiero hacer del conocimiento de todos que tengan cuidado, vine a traer a mi nietecito al colegio. No me tardé ni un minuto y precisamente lo dejé enfrente del colegio porque mi nieto no puede caminar bien, no puede correr (...) Le dije al señor disculpe es mío el carro. 'Sí pero por parquearse aquí' y me zampó el cepo", explicó.

La conductora expresó que a pesar de que explicó sus razones fue sancionada. "Que estuviera en la calle está bien, pero es una colonia cerrada y no me tardé ni un minuto", agregó.

Esto dicen autoridades

Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra explicó a Soy502 que en las tomas es evidente que se estacionó invadiendo el espacio peatonal.

"La invasión al espacio para peatones es evidente, especialmente por ser zona escolar y en total respeto a las normas viales, se necesita razonamiento, tacto, tino y criterio", aseguró.

Finalmente, detalló que se trata de una falta contra la movilidad de los demás usuarios, "sea cual sea la razón por la cual la cometió".

Por estacionarse en paso peatonal, la multa corresponde a Q500 basado en el artículo 184 numeral 6 de la Ley de Tránsito.