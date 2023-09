¡Sin poder hacer nada! Así se desploman las casas en Villa Hermosa

-

Debido a las lluvias en el sector, las viviendas en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, se siguen derrumbando frente a sus dueños.

Continúa el desconsuelo de los vecinos residentes en la colonia Villa Hermosa de San Miguel Petapa, ya que sus viviendas se siguen desplomando frente a ellos, sin que puedan hacer algo al respecto.

Tres días han pasado desde que las casas entraran en un riesgo inminente luego que las fuertes lluvias en el sector ocasionara que el Río Pinula creciera e inundara los hogares en el municipio.

En redes sociales se viralizó un video de Azteca Noticias, en donde los dueños de una vivienda en el área ven como se derrumba su hogar a las orillas del río frente a sus narices, con todo y sus pertenencias dentro.

Las personas que residen en los sectores aledaños a los desastres han denunciado públicamente al alcalde de San Miguel Petapa por no hacer nada al respecto por la población de su municipio.

"Mucha gente ha venido a donarnos víveres, pero el alcalde no ha hecho nada, no ha ayudado, ni siquiera una libra de frijol me ha regalado", dijo una residente del lugar entre lágrimas a una radio local.

Además, se han reportado varias denuncias de los vecinos del sector 2 y 4 de Villa Hermosa que aseguran que "personas ajenas a las viviendas se encuentran robando las pertenencias en los hogares".

Al parecer, objetos de valor se han quedado en los escombros de las casas y varias personas se han acercado al río Pinula para conseguir algo que les pueda servir para uso propio o para la venta.

"Nuestra comunidad está deteriorada por los excesos de poder y no tenemos amparo de nadie. Le suplico al señor presidente que nos ayude para ya no dormir en la calle", agregó otra vecina de la colonia.