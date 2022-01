Frida Sofía rompe el silencio tras salir de prisión (video)

Frida Sofía hizo su aparición pública luego de recuperar su libertad y reveló la razón por la que fue arrestada en Miami.

El programa de espectáculos de "El Gordo y la Flaca", difundió un video con la primicia que tuvo con Frida Sofía, esto luego de que la cantante y modelo quedara en libertad tras pagar una multa de 1,500 dólares.

Aunque al momento de sus salida de un centro de detención en Miami-Dade, la hija de Alejandra Guzmán trató de evadir a la prensa que la esperaba fuera de prisión, finalmente optó por romper el silencio.

Esto dijo...

Señaló como responsable a la gerente del restaurante Joia, quien aparentemente trató de sacarla a la fuerza del lugar.

"No le caí bien a la manager de Joia y me acusó con los de seguridad. Me quisieron sacar del lugar y miren lo que me hicieron. Me sacaron muy feo y me acusaron de haberme robado una botella de agua", expresó.

Tras dar a conocer las supuestas razones, mostró ante las cámaras los hematomas que le quedaron en las muñecas luego de que se forcejeo con el personal de seguridad.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Frida se ve envuelta en situaciones como estas, pues en marzo de 2020 enfrentó un cargo en Estados Unidos por agredir a un hombre que la filmó sin su consentimiento.

De momento, la modelo no ha utilizado sus redes sociales para hablar al respecto de la situación legal que enfrenta.

*Con información de El Heraldo de México.