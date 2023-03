"¡Fue Mágico!" Gaby Moreno narra su experiencia con Oscar Isaac en "Luna de Xelajú"

Gaby Moreno expresó cómo afloraron los sentimientos con Oscar Isaac para interpretar "Luna de Xelajú" de Paco Pérez, confesando que incluso hubo lágrimas.

Para la compositora y productora esta canción significa mucho y en sus shows no puede faltar: "La canto desde que tenía 15 años, la amo y todavía la incluyo en mis conciertos al cierre de mis presentaciones de manera acústica, por ello tenía la espinita de grabarla", aseguró.

(Foto: Soy502)

Moreno dio detalles exclusivos a Soy502 acerca de cómo invitó a Oscar Isaac a este proyecto: "A él le encanta esa canción y lo conecta con sus raíces, pensamos que sería lindo hacer un homenaje para Guate y encontramos el momento justo para coincidir".

Luego de compartir escenario en un concierto en Los Ángeles e invitarlo a su "Festival Acústico" en Guatemala, ambos tienen una cercanía muy especial.

"Es una amistad muy linda, yo lo conozco desde hace 10 años y hemos coincidido, no tantas veces porque ni su agenda ni la mía nos permite, pero siempre que nos vemos hemos cantado juntos, en Guatemala, en Nueva York, en Londres (a beneficio de las víctimas del Volcán de Fuego), en Los Ángeles y lo considero un amigo cercano".

Acerca de cúal fue la reacción del actor de origen guatemalteco a la invitación para grabar un video juntos contó:

"Para mí es mágico colaborar con él, cuando le pregunté en realidad no sabía si iba a querer o no, me dije: 'a ver qué me contesta, no pierdo nada con preguntar y si dice que no, al menos lo intenté', para mi sorpresa inmediatamente me contestó, me dijo algo así como: 'estaba viendo ahora uno de tus videos y ¡wow! me encantaría hacer algo juntos', yo quedé súper emocionada con la idea".

"Él está Nueva York y yo en L.A., y le dije: 'bueno, la voy a hacer acá, voy a grabar mis partes, te las mando y tú grábala cuando puedas porque sé que por tu agenda, tal vez sea un poco difícil' y él me dijo: '¡no, no, yo la quiero grabar contigo, en el mismo espacio', yo le contesté: 'pero cuando' y justo el año pasado (2022) él vino a Los Ángeles pues estuvo nominado a un Emmy, así que arregló para venir un día antes y fuimos a grabar, en cuestión de dos horas filmamos todo, fue lindo".

Al borde de las lágrimas:

Gaby reveló cómo afloraron sus sentimientos al ver una previa del video mucho antes de su lanzamiento.

"Fue súper especial, solo hicimos como cuatro tomas grabadas, escogimos nuestra favorita sin ninguna edición ni nada y luego ya se hizo la coreografía con el plano secuencia de la cámara, recuerdo que luego yo viajé a Nueva York hace unos meses y ya tenía la versión casi final del video, nos juntamos y se lo mostré, pues lo tenía en mi celular y se conmovió hasta las lágrimas, fue súper emotivo".

La guatemalteca envió un mensaje a sus compatriotas afirmando que al público de Quetzalteco lo recuerda de una manera muy especial.

"Di un concierto en el Teatro Municipal de Xela hace unos años y ha sido uno de los conciertos más especiales que he dado, lo recuerdo con mucho cariño, cada vez que voy disfruto muchísimo de pasear por sus calles y me fascina estar ahí".

"Esta canción va dedicada a la gente de Xela pero también a toda Guatemala, "Luna de Xelajú" es un himno que nos identifica donde quiera que vamos, un legado cultural que está guardado en nosotros, esta producción va con amor a ustedes".

Mira el video: