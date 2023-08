La fuerte confesión de Sandy Méndez tras su paso por "¡Qué Chilero!" (video)

-

La querida conductora guatemalteca abrió su corazón y contó una experiencia personal que vivió años atrás.

La reconocida presentadora de televisión, Sandy Méndez, se sinceró frente a las cámaras para contar una delicada experiencia que vivió años atrás cuando empezaba en "¡Qué Chilero!".

Durante una conversación con el podcast guatemalteco "Backfocus", la guatemalteca recordó cuando su mamá luchaba contra el cáncer y ella apenas había entrado al programa de entretenimiento.

"Creo que un año fue el que ella estuvo en tratamientos. Justo mi primer año de '¡Qué Chilero!'"... Le hicieron quimios, radios, se le cayó su pelito", narra Sandy en un clip compartido en TikTok.

(Foto: captura de video)

Sandy continuó contando que en ese entonces quería quitarse todo el cabello como muestra de apoyo hacia su mamá, pero algo se lo impidió:

"Me acuerdo que una vez yo llegué peinada rara. Yo me quería rapar, pero luego mi productor empezó 'no, estás loca, ¿cómo te vas a quitar el pelo?'", contó la comunicadora.

La conductora confesó que ese año sus compañeras se burlaban de ella por un peinado con el que ella asistía al set. "Era como 'ay qué ridícula', 'por qué se peina así' y empecé a tener cierto bullying a mi alrededor (...) Yo no estaba de ánimos para pelear con nadie en ese entonces a como yo soy", agregó.

Finalmente, Méndez contó que una vez al aire ella contó el motivo por el que se peinaba de dicha manera. "Entonces ahí se les cayó la cara de vergüenza", puntualizó.

El clip se viralizó con más de 326 mil reproducciones y decenas de comentarios de internautas. Varios de ellos aplaudieron el gesto que tuvo Sandy con su madre, mientras que otros se enfocaron en preguntar qué conductoras se burlaron de ella.

Mira la entrevista completa: