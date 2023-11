"Estuve internada": la delicada revelación personal de Brenda Hughes (video)

-

La conductora guatemalteca se sinceró durante una entrevista y reveló íntimos momentos sobre su vida.

Durante una entrevista en el podcast "BackFocus", la presentadora guatemalteca Brenda Hughes abrió su corazón y reveló muchos de los delicados momentos que ha atravesado a lo largo de su vida.

Desde su infancia y la relación con su familia, hasta la depresión, el ataque en redes y su boda que está cerca de realizarse, la también conductora respondió con seguridad cada una de las preguntas de Juan Pablo Zether.

Pero una de las revelaciones más personales que hizo fue sobre el momento en que tuvo que internarse en una clínica, justamente para tratar su estado depresivo.

"Toda la vida sentía que vivía con depresión... Estuve internada, en algún momento en una clínica psiquiátrica para tratar ese problema. Pensé que había tocado fondo, no quería seguir más con mi vida y siempre buscaba a alguien que me hiciera feliz", confesó.

Brenda Hughes recordó cuando estuvo internada en una clínica psiquiátrica. (Foto: captura de video)

Hughes compartió que en ese momento de su vida, se le juntó una ruptura amorosa con el fin de una etapa laboral, lo que la hizo sentir que tocaba fondo cada vez más.

Pero todo cambió cuando empezó a ser más agradecida, pese a todo lo que estaba pasando en esos días. "Le pedí a Dios que me diera respuestas (...) Un día me despierto agradeciendo y empiezo a sentir agradecimiento y felicidad genuina, por primera vez en mi vida no pensaba en morirme", agregó.

Brenda Hughes finalizó recalcando que actualmente se siente muy feliz y agradecida con todo lo que ha llegado a su vida. Desde su regreso a la televisión nacional, hasta la propuesta matrimonial a la que recientemente dijo que "sí".

Mira aquí la entrevista: