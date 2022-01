"Fui antivacunas y me arrepiento": el testimonio de una sobreviviente del Covid-19

La mujer mostró su arrepentimiento por ser escéptica de las vacunas, luego que pudo sobrevivir al Covid-19.

Indira Jáuregui, una mujer que se declaró antivacunas, fue internada durante 18 días en un hospital junto con su familia, esto luego de haberse contagiado de Covid-19.

La mujer de 49 años estuvo conectada con oxígeno, debido a la gravedad de la infección; sin embargo, tras varios días de agonía en donde pensó que podría llegar a morir, le sirvieron para cambiar su opinión sobre las vacunas anticovid.

Antes de enfermar, ella consideraba que el Covid-19 podía ser sanado con medicina natural, hecho que la llevó a convertirse en escéptica de los biológicos.

Su testimonio

Fue en una entrevista para la cadena BBC, en donde dio a conocer su testimonio y aseguró que se arrepintió de su actuar. Cuando estuvo al borde de la muerte solamente venía a su memoria que no se podría despedir de sus seres queridos, además, recordó con nostalgia los abrazos que no les dio.

Luego de haber vivido en carne propia las consecuencias de no haberse vacunado, mandó un mensaje a las personas para que se vacunen y crean en la ciencia.

También contó que su mamá logró sobrevivir al Covid-19 gracias a que ella sí se había vacunado.

"Para mí fue como enfrentarme a la muerte. Estaba boca abajo y me puse a pensar en mi vida. Pensé en lo que no hice y en lo que debí hacer. Me puse a pensar en mi familia, en el tiempo que no pasé con ellos por estar trabajando. Pensé en los abrazos que no di, en las llamadas que no hice", relató.

Según contó, ella no creía en teorías de conspiración, sino que le tenía miedo a los efectos o reacciones secundarias que la vacuna le ocasionaría.

*Con información de BBC.