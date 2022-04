"Fuiste tú" de Ricardo Arjona, el último dueto de Diego Verdaguer y Amanda Miguel

El 26 de abril habría sido el cumpleaños de Diego Verdaguer, por ello, su hija Ana Victoria, decidió rendirle homenaje con el lanzamiento ese día del tema "Fuiste tú" que el cantante grabó a dúo con Amanda Miguel previo a su muerte.

Amanda Miguel contó que este fue el último proyecto que realizó junto a su esposo, agregando que la canción sería parte de un nuevo disco que tendría temas de grandes artistas, entre ellos el de la autoría de Ricardo Arjona, que canta a dúo con Gaby Moreno. El sencillo fue un gran éxito a nivel mundial, acompañado de un video que mostró los lugares más emblemáticos de Guatemala.

“La vida me dio la oportunidad de grabar esta preciosa canción con mi esposo sin saber que sería la última vez que lo haríamos, estábamos preparando un álbum con piezas que a ambos nos transmitían mucho de otros autores y compositores a quienes Diego y yo admiramos”, escribió Amanda en un comunicado.

Diego perdió la vida a inicio del 2022 por complicaciones derivadas del Covid-19, previo a su muerte había varios proyectos en el tintero que no terminaron de concretarse.

"Es una conmovedora canción que ambos decidieron grabar porque describe el compromiso que significa construir una pareja sólida como la que ellos formaron durante 47 años", escribió Ana Victoria Boccadoro Miguel, en un comunicado anunciando el lanzamiento.

La hija de la pareja participó como ingeniera de audio en la producción, también informó que será la responsable de los próximos proyectos que se lancen en memoria de su padre.

"Supe que Diego era el indicado porque me trataba con muchísima ternura, cuando me tomaba las manos y me las besaba, cuando me daba masajes, cuando me tocaba el pelo me decía: '¡qué hermoso pelo tenés!', era tan tierno, era una ternura para mi en todos los aspectos", describió Amanda a su esposo en un video utilizado para informar del lanzamiento de la canción.

Al parecer el video oficial de este dueto contendrá momentos en la vida del cantante fallecido junto a su familia.