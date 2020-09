Luis Miguel Martínez, director de la comisión presidencial Centro de Gobierno, publicó un comunicado para indicar que su familia presentó una denuncia penal contra el medio de comunicación Plaza Pública.

Martínez dice que la denuncia es por "acoso, amenaza y extorsión". Enrique Naveda, coordinador general de Plaza Pública, explica que estaban realizando un perfil periodístico de Martínez.

"No tengo mayor información, solo he leído el comunicado. Ahora mismo no tengo nada que decir. Lo único que sé es que nosotros estábamos haciendo un perfil sobre él, por lo tanto, investigándolo. Preparábamos el perfil, junto a una nota de una empresa en la que él participa", afirmó Naveda.

El coordinador del medio de comunicación indica que estaban pidiendo la postura de Martínez para incluirla en la investigación.

El funcionario les había prometido dar una respuesta por escrito este miércoles. Sin embargo, "esta mañana me dijeron que no nos iba a dar la respuesta, que estaba muy molesto", dijo Naveda.

En el comunicado, Martínez asegura que periodistas de Plaza Pública han tomado fotografías de la residencia de sus familiares y han indagado de forma "intimidatoria".

"Considero una falta de respeto y agresión psicológica hacia mi derecho a la intimidad, así como a los derechos de mi familia", expresa Martínez.

