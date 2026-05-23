El palmarés de Guardiola en el City: 20 títulos para la Inmortalidad

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El futbol inglés nunca volverá a ser el mismo. El anuncio del adiós de Pep Guardiola del banquillo del Manchester City marca el fin de la era más dominante, artística y aplastante en la historia moderna de la Premier League.

Tras diez años de obsesión táctica, genialidad pura y vitrinas llenas, el estratega catalán colgará su traje de técnico del City este domingo 24 de mayo de 2026 frente al Aston Villa, dejando atrás un vacío imposible de llenar.

Pero más allá de los debates tácticos sobre falsos nueves o centrales reconvertidos en mediocampistas, hay un argumento irrebatible que coloca a Pep en el Olimpo del futbol: su palmarés con los Sky Blues.

Los jugadores del Manchester City lanzan por los aires a Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, mientras celebran la conquista del título de la Premier League en 2019. (Foto: Getty Images)

A continuación, los números, los récords y los títulos que convirtieron la etapa de Guardiola en el Manchester City en una dinastía legendaria.

El legado eterno de Guardiola en el Manchester City

Cuando Pep llegó a Mánchester en 2016, muchos dudaban de si su estilo de posesión y paciencia funcionaría en el caótico y físico futbol inglés. Diez años después, la respuesta son 20 títulos oficiales.

Bajo su tutela, el Manchester City pasó de ser un contendiente multimillonario a una máquina perfecta de ganar.

Este es el desglose de su gloriosa cosecha en el Etihad Stadium:

6 Premier League: Incluyendo la mítica temporada 2017-18 de los "Centurions" (donde el equipo rompió el futbol logrando 100 puntos, un récord jamás visto). Además, firmó un hito histórico al encadenar cuatro ligas consecutivas entre 2021 y 2024.

1 UEFA Champions League (2022-23): La gran obsesión. Conquistada en Estambul tras arrollar a gigantes como el Real Madrid y el Bayern Múnich, sellando un Triplete Continental que solo Sir Alex Ferguson había logrado antes en Inglaterra.

3 FA Cup & 5 EFL Cup (Carabao Cup): Dominio absoluto en las copas locales, incluyendo el póker doméstico inédito de la temporada 2018-19.

3 FA Community Shield: El trofeo que abría las temporadas demostrando que el City no se relajaba ni en verano.

2 Títulos Internacionales: 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes de la FIFA, para llevar la bandera del City a la cima del planeta.

Pep Guardiola celebra con el trofeo de la Premier League después de que su equipo terminara la temporada como campeón de la Premier League el 2022. (Foto: Getty Images)

La radiografía de la gestión de Pep en Mánchester

El viaje no fue una línea recta. Tras un primer año difícil (2016-17) que terminó en blanco, Guardiola reconstruyó la plantilla con piezas clave como Ederson, Kyle Walker y Bernardo Silva para desatar la tormenta perfecta.

Las últimas dos temporadas reflejan el desgaste mental y físico de la élite, pero también la casta del técnico. Tras perder la Premier en la 24-25 ante el Liverpool de Klopp, Pep reconfiguró su pizarra para despedirse en esta temporada 2025-26 con un espectacular doblete de copas domésticas (venciendo al Arsenal en la EFL Cup y al Chelsea en la FA Cup), a pesar de que el Arsenal les arrebatara la liga en el último suspiro.

2 tripletes Ha ganado en su carrera como técnico. Es el único entrenador en toda la historia del futbol mundial que ha ganado el Triplete (Liga, Copa y Champions) con dos clubes distintos (Barcelona 2008-09 y Manchester City 2022-23). Además, en Inglaterra comparte con Sir Alex Ferguson el honor de ser los únicos en lograrlo con un club inglés. LaLiga y Premier League

El resto de su palmarés

Para dimensionar la locura de lo logrado en Inglaterra, hay que mirar el espejo retrovisor. El Manchester City ha sido la obra más larga y madura de Guardiola, pero su hambre de títulos viene de lejos.

1. FC Barcelona: El nacimiento del "Pep Team" (15 Títulos)

FC Barcelona B (1 título): Su debut en los banquillos en 2007, donde fue campeón de Tercera División y logró el ascenso, el laboratorio perfecto.

Primer Equipo (14 títulos): 3 LaLiga, 2 Copa del Rey, 3 Supercopas de España, 2 Champions League, 2 Supercopas de Europa y 2 Mundiales de Clubes. Aquí firmó el histórico Sextete en 2009, una obra de arte irrepetible con Messi, Xavi e Iniesta.

2. Bayern Múnich: La Revolución Alemana (9 Títulos)

Palmarés bávaro: