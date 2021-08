Alejandro Giammattei asegura que Pfizer quiere que se renuncie a la soberanía del país

Según el Presidente, este es uno los requisitos para la compra de vacunas de esa marca.

Durante una entrevista televisiva que fue transmitida la noche del domingo 8 de agosto, el presidente de la República, Alejandro Giammattei, aseguró que Pfizer quiere que se renuncie a la "soberanía del país", como una condición para la compra de vacunas.

"El IGSS está dispuesto a comprar dos millones de vacunas, pero las gestiones, desgraciadamente son de gobierno a gobierno. No puede haber intermediarios (...). Hay que firmar acuerdos, la ley que pasó el Congreso nos ayuda con Johnson, no nos ayuda con Pfizer, porque nos ponen un requisito ahí que no podemos, no podemos renunciar a la soberanía del país, que es prácticamente lo que nos piden", aseguró el mandatario.

Además informó que en las próximas semanas se espera que llegue medio millón de vacunas de la marca AstraZeneca, las cuales fueron adquiridas a través del mecanismo Covax.

"Estamos esperando para las próximas semanas el ingreso de medio millón de vacunas AstraZeneca, que van a venir por el mecanismo Covax, producto de esas gestiones y las buenas relaciones que Guatemala está teniendo con el mundo", afirmó Giammattei.

Sputnik V

De acuerdo con el Presidente, el tema de las vacunas rusas ya se está regularizando. Sin embargo, solo han recibido 60 mil vacunas Sputnik para segundas dosis.

“Nosotros, por ejemplo, hemos comprado vacunas, algunas se han atrasado, el mecanismo Covax nos ha atrasado mucho, las Sputnik que habíamos comprado ya se principió a regularizar las entregas", aseveró Giammattei.

Según el mandatario, se tiene la capacidad de vacunar a entre 100 y 150 mil personas por día y que en la mayoría de centros de salud, hospitales y puestos de salud hay pruebas de Covid-19 y medicamentos de forma gratuita.