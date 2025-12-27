Capturado tras disparar en tienda de barrio

Un incidente en presencia de un menor de edad ocurrido en la colonia Villa Hermosa 1, podría provocar el cierre definitivo de una tienda de barrio, dio a conocer la Policía Municipal de San Miguel Petapa.

Según la información proporcionada, un sujeto accionó su arma tras una calurosa discusión bajo efectos de licor y con una bala rozó a un acompañante en la mano derecha.

Sin embargo, el hecho ocurrió en presencia de un menor de edad, quien logró ponerse a salvo gracias a la pronta intervención de las fuerzas combinadas de la Policía Nacional Civil y Policía Municipal.

"Este terrible hecho puso en riesgo a la menor de edad y a varios compradores que se encontraban en este lugar", indicó la Municipalidad de San Miguel Petapa.

Se adelantó que la policía del lugar inició las acciones para informar y solicitar el cierre definitivo y total del local por medio de la Dirección de Servicios Públicos y el Juzgado de Asuntos Municipales.

Local en donde ocurrió el incidente, ubicado en la colonia Villa Hermosa 1, de San Miguel Petapa. (Foto: Muni Petapa/Soy502)