Tragedia en ruta Interamericana: Van quince fallecidos en accidente de bus

De manera preliminar se tiene conocimiento de quince fallecidos en accidente de bus en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana.

Una tragedia ocurrió la noche de este 26 de diciembre con la caída de un bus colectivo en un barranco ubicado en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana.

Información preliminar indica que el bus de Transportes Sinaloa perdió el control y se precipitó en un barranco, en la aldea Vásquez, Totonicapán.

Labores de búsqueda y rescate continúan en el kilómetro 172 ruta Interamericana luego de un accidente colectivo. Varias personas trasladadas a hospitales cercanos.

Socorristas trabajan en labores de rescate para trasladar a los heridos hacia hospitales cercanos.

Bomberos Voluntarios en labores de rescate y traslado de pacientes, del accidente colectivo en el kilómetro 172 ruta Interamericana. Pasajeros del bus son rescatados con vida.

La Asociación de Bomberos Municipales Departamentales reportaron que se trata de un barranco de unos 75 metros de profundidad y algunos traslados se hicieron hacia las emergencias de los hospitales naciones de Quetzaltenango y Totonicapán.

Los Bomberos Voluntarios informaron que diez unidades laboran en el lugar para sacar a las víctimas.