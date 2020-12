El presidente Alejandro Giammattei brindó una breve conferencia de prensa y respondió molesto luego que le cuestionaran por el desempleo y la desnutrición en el país: "Harry Potter, no existe", dijo.

Según Giammattei, en Guatemala ha habido desinformación y las personas han "querido ver el vaso medio vacío en lugar de verlo medio lleno", pero que a nivel internacional las cosas han sido diferentes y ven bien a Guatemala como una economía fuerte y que puede recuperarse pronto.

"La desinformación que ha habido en Guatemala ha sido gigantesca. El Fondo Monetario Internacional (FMI) pone a Guatemala bien en economía y bien en Salud y nos ubican en el noveno lugar. Hemos sido el país en América Latina con menos impacto económico (después del Covid-19)", dijo al concluir la firma de un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Comunicaciones y la Secretaría de Planificación de la Presidencia (Segeplan).

El mandatario agregó que Guatemala cerrará con una caída de 1.5% sobre el Producto Interno Bruto (PIB) y señaló que en junio se creía que el país cerraría con -8.6%. Sin embargo, Giammattei olvidó que el Banco de Guatemala destacó en ese mismo mes que el escenario más pesimista para el país era de -3.5% del PIB.

"Aquí las cosas no se han dicho como son. Ha habido medias verdades convertidas en medias mentiras... estamos tranquilos y si se quiere informar entérese el 14 de enero cuando en cadena nacional haré la entrega al pueblo del informe al Congreso", manifestó.

Reacciona molesto

Sin embargo, uno de los periodistas le increpó sobre el incremento en el desempleo y la desnutrición a lo que Giammattei manifestó: "¿Es la primera vez que hay desnutrición y desempleo? ¿Es la primera vez? Responda, ¿es la primera vez?".

Luego, aseguró que en su plan de Gobierno incluía un rubro para atender la desnutrición, pero culpó al Covid-19 de no haberlo logrado. Aunque aseguró que en el próximo presupuesto tendrá más de 4 mil millones de quetzales para los programas creados para atender este flagelo. "Harry Potter no existe y las cosas no pueden solucionarse con una varita y magia", concluyó.