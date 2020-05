Giammattei critica labor contra el Covid de "vecinos del Norte"

El presidente Alejandro Giammattei criticó las acciones que han tomado los "vecinos del Norte" para enfrentar la crisis producida por el Covid-19.

"Quiero ser muy franco, estamos muy preocupados con nuestros vecinos del Norte", dijo el mandatario al ser consultado en una conferencia virtual sobre las actuaciones que han tomado otros países cercanos frente al coronavirus.

El mandatario participó en una conferencia virtual con la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), en donde aseguró que los "vecinos del Norte" no han tomado las medidas necesarias para el combate del Covid-19.

Giammattei no precisó a qué países se refería específicamente, pero sí acotó: "No hemos visto que hayan tomado las medidas preventivas que tomamos muchísimos países para evitar que no sólo nuestra gente se contaminara, sino que pudiéramos seguir esparciendo la enfermedad".

De acuerdo con el Presidente, la falta de acciones se ha reflejado en la frontera ubicada en el Occidente del país, donde se ha tenido un flujo migratorio importante, con personas que ya no viajan hacia Estados Unidos, sino que vienen de regreso.

"Ahora las caravanas de migrantes ya no van, sino que vienen de regreso y eso nos ha traído problemas muy grandes en las fronteras porque la gente trata de pasar por puntos ciegos y mucha de esa gente con contaminación", detalló.

Para disminuir el problema, se logró un acuerdo con México para que los ciudadanos de El Salvador y Honduras sean trasladados de manera directa a sus países vía aérea, comentó el mandatario.

Según el Instituto Guatemalteco de Migración, de marzo a abril han ingresado al país vía terrestre desde México 3,819 deportados guatemaltecos, lo que refiere una reducción de 3,819 personas comparado con el mismo período de 2019 cuando arribaron 12,472 personas retornadas.

