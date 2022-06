Giammattei: "Si me van a decir dictador por promover la libertad religiosa, lo soy"

Durante la Cumbre Anual Internacional de Libertad Religiosa en Estados Unidos, el presidente Alejandro Giammattei aseguró que le dirán dictador por promover la libertad religiosa y que le llaman violador de derechos humanos.

OTRAS NOTICIAS: El reclamo de Giammattei contra una entidad extranjera en Estados Unidos

El presidente Alejandro Giammattei participó en la Cumbre Anual Internacional de la Libertad Religiosa, en Washington, Estados Unidos. Durante su intervención aseguró que le llamarán "dictador" por promover la libertad religiosa.

"Si me van a decir dictador por promover la libertad religiosa, con mucho gusto soy dictador. Si me van a decir que soy violador de los derechos humanos porque respeto la vida desde su concepción, soy violador de los derechos humanos", aseguró Giammattei en su discurso.

El mandatario guatemalteco también indicó que si el Departamento de Estado o la Organización de Estados Americanos (OEA) le dirán que es un presidente fuera de contexto, porque no se ajusta a la realidad actual del mundo es porque "no me gusta la realidad actual del mundo", puntualizó.

"Yo haré lo que mi consciencia, mi fe me dice que tengo que hacer todos los días. Y eso es trabajar por un mundo mejor. Aunque sea un país pequeñito, pero un país grande de corazón", afirmó el presidente.

Guatemala, en la lista negra

En su discurso, Giammattei nuevamente se quejó de que se haya incluido a Guatemala en una lista negra por violación a los derechos humanos. Según el mandatario esto se debió a que firmó el consenso de Ginerba y porque se tiene una política que protege la vida desde su concepción.

“No sólo la Comisión de Derechos Humanos, me condenó por haber firmado el Consenso de Ginebra, también el Departamento de Estado de Estados Unidos, y nos compara con un régimen de Corea del Norte, no estoy tan gordo como el presidente de Corea, pero a eso han llegado”.

Esto es lo que dijo el mandatario en su intervención: