Giammattei: "Tomé la decisión de no asistir a la Cumbre de las Américas por maltrato"

Durante su participación en un podcast, el presidente Alejandro Giammattei aseguró que no asistió a la Cumbre de las Américas por maltrato de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El presidente de la República, Alejandro Giammattei participó en el podcast de The Global Liberty Alliance, en donde se refirió a los motivos por los que no asistió a la Cumbre de las Américas.

"Yo tomé la decisión de no asistir a la Cumbre, incluso le mandé una carta al presidente Biden, la cual fue entregada ayer, en la Casa Blanca. En donde me excuso de asistir por no estar de acuerdo en la forma en la que hemos sido maltratados (...) por personas del departamento de Estado", indicó Giammattei.

El mandatario aseguró que en una "clara injerencia" en los asuntos internos del país, han sido presionados para que se tomen decisiones, como la no reelección de la Fiscal General, Consuelo Porras.

"Nos presionaron, nos dijeron que iban a tomar decisiones contra Guatemala si yo por ejemplo nombraba a la Fiscal o la volvía a nombrar. Violentando lo que es una responsabilidad soberana constitucional del presidente", reiteró Giammattei en su participación.

Promueven desestabilización del país

Según el presidente, personas como el ex embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson; Juan González y Brian Nichols, promueven la desestabilización del país y se declaran contra el Gobierno en sus redes sociales.

"No podemos ir a un lugar en donde no nos tratan bien, y al contrario siendo nosotros (...) casi que el último país aliado en la región de los Estados Unidos, que supuestamente compartimos los mismos valores (...) estamos siendo atacados virulentamente desde el Departamento de Estado", señaló el mandatario.

Giammattei también arremetió contra la inclusión de Guatemala en una lista negra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la violación a los derechos humanos.

"Nos ponen en la altura de Nicaragua, Cuba y Venezuela, cosa que es totalmente incorrecta, con apreciaciones absurdas, con unos juicios de valor muy arriesgados, en el que incluso comprometen el proceso democrático en Guatemala" dijo Alejandro Giammattei.

El presidente aseguró que no ir a la Cumbre de las Américas también "es un mensaje".

Esto fue lo que dijo el mandatario: