Giammattei: "Más de la mitad de mi gobierno lo he pasado en la calle"

De acuerdo con el presidente Giammattei su gobierno lo ha pasado en giras por todo el país, según él, ha sido el que ha estado más cerca de los alcaldes.

El presidente de la República, Alejandro Giammatei aseguró durante un discurso, que más de la mitad de su gobierno lo ha pasado en la calle, al referirse a sus visitas a los departamentos del país.

"He tenido menos de 900 días de gestión en la presidencia y con este he hecho 496 visitas al interior del país, muchas de las cuales son en varios municipios, más de la mitad de mi gobierno lo he pasado en la calle", afirmó el mandatario.

Según Giammattei, su gobierno ha sido el que más ha estado cerca de los alcaldes y afirma que ha atendido a todos sin importar que pertenezcan a otros partidos políticos.

"Este ha sido el gobierno que me presumo decirlo, que ha estado más cerca de los alcaldes que cualquier gobierno en la historia del país. Hemos atendido a los alcaldes", reiteró el presidente.

"Parezco de 45 años"

En su intervención, Giammattei recordó a los adultos mayores que deben vacunarse con las respectivas dosis contra el covid-19, para evitar que la enfermedad les cause la muerte.

"Los que no se hayan vacunado, vacúnense porque entonces si les da la enfermedad no se los lleva (...) Yo también soy adulto mayor, aunque no parezca, ya tengo 66 años, aunque parezco como de 45", dijo el presidente.

Estas fueron sus declaraciones: