Giammattei propone la creación de un muro para que los ciudadanos ya no busquen oportunidades en la migración irregular hacia EE.UU.

El presidente Alejandro Giammattei busca que Guatemala se convierta en un "muro de oportunidades" que haga que los ciudadanos se queden en el país, en lugar de viajar de manera irregular hacia Estados Unidos (EE.UU.)

El Ejecutivo presentó este jueves 22 de octubre su Plan de Reactivación Económica para los próximos 10 años, con el que pretenden impulsar el desarrollo del país que se concentra en la inversión en infraestructura y la atracción de inversionistas extranjeros.

Según el mandatario, con este plan se establece una meta a corto plazo de lograr un crecimiento económico superior al 4% del Producto Interno Bruto (PIB) durante el próximo año, pero reconoció que no es suficiente.

"Nosotros debemos hacer que nuestro país pueda transformarse, para que se convierta en un gran muro de prosperidad donde los conciudadanos no busquen irse del país, sino que encuentren las oportunidades para quedarse y luchar todos juntos", manifestó.

Giammattei indicó que en el plan se identificaron a 300 nuevas empresas internacionales que "tenemos que salir a buscar, de las cuales queremos tres anclas para que puedan venir a Guatemala, las cuales se deberán construir en los próximos tres años para generar las condiciones".

No obstante, el tiempo que se dure en mejorar la infraestructura, el Ejecutivo asegura que se capacitará al recurso humano. "En noviembre se arranca con la capacitación de 4 mil estudiantes que estudiarán inglés, de ellos 2 mil 500 saldrían con trabajo", prometió.

"El bono demográfico tiene que actuar a nuestro favor y no en contra. Si no hacemos reflexionar a los países que es aquí donde tenemos que lograr la inversión para que ese bono demográfico no se vaya e invada otros países, desgraciadamente hacer héroes que mantienen el país, no es bueno", dijo.

Pidió aprobar el Presupuesto

Para el mandatario es fundamental que el Congreso apruebe el proyecto de Presupuesto para el próximo año, debido a que se plantea una inversión de 4 mil millones de quetzales, de los cuales, el 60% será para infraestructura.

"Queremos exportar más, pero no tenemos capacidad en nuestros puertos para hacerlo. Tenemos limitaciones muy serias. El puerto Santo Tomás de Castilla presenta grandes deficiencias... si colapsa el muelle, colapsaría gran parte de nuestro país, por lo que en el Presupuesto se incluye un proyecto para ampliar el muelle", detalló.

También se plantea apoyar a la Municipalidad en la construcción del Puente de Belice II, el cual "le daría una movilidad impresionante a la ciudad... serían 22.5 kilómetros desde la Atanasio Tzul, hasta Centra Norte, usando la línea férrea...", indicó.

Otro de los proyectos, que según el mandatario se iniciarían el próximo año, es la construcción del Arco Sur, que conecta el puerto San José con Barberena y consta de 407 kilómetros.

"Nos da la posibilidad de los conceptos de ciudades intermedias, para que no todo venga a la capital, sino que se pueda generar zonas industriales fuera de la capital... y se contaría también con conexión de energía. La idea es prepararnos para la transformación del país", manifestó el Presidente.