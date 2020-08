El presidente Alejandro Giammattei reconoció que hay debilidades en los sistemas de Salud y Educación del país pero que "no es Harry Potter para solucionar las cosas con una varita". Principalmente, señaló, a problemas que tienen más de 40 años y que sus opositores esperan que él resuelva en los siete meses que lleva de Gobierno.

"Apenas llevamos siete meses de Gobierno, y cinco meses y medio de enfrentar la pandemia..., y los males son de hace más de 40 años de un sistema de Salud que estuvo en el olvido. Lo que no podemos es ser Harry Potter y sacar una varita mágica, porque ese cuate no existe. No podemos resolver las cosas con magia, las tenemos que resolver con voluntad", reprochó Giammattei.

El mandatario insistió en la necesidad de una reforma educativa, porque "durante muchísimos años ha habido siempre una agenda oculta de mantener a gente en ignorancia, porque un pueblo con educación no se lo babosean muy fácil. No hay redes sociales que los puedan engañar. Un pueblo educado no se vende, un pueblo educado exige, demanda. Un pueblo educado piensa... y a eso le tiene miedo mucha gente y por eso se ha opuesto".

Según el mandatario, se iniciará con la "tecnología en las aulas" y la conectividad para que los niños de más de 15 mil escuelas puedan tener acceso al internet. "Habrá gente que se oponga a que yo esté anunciando que vamos a entrarle a la reforma educativa como nunca se había hecho", condenó.

El mandatario participó junto al polémico líder magisterial Joviel Acevedo en la cuarta entrega del Programa de Alimentación Escolar, que se llevó a cabo en la Escuela Ernesto H. Lara, Puerto Barrios, Izabal.

Critica a manifestantes

Al tiempo que el presidente Giammattei se disponía a ofrecer un discurso para iniciar la cuarta entrega de Alimentación Escolar, varios taxistas y autobuseros realizaban una manifestación en la que exigían dialogar con las autoridades para buscar soluciones a la crisis económica que enfrenta ese sector.

Un grupo de taxistas y autobuseros exigen que les permitan trabajar. Paralizaron la ruta que conduce a Entre Ríos, en Puerto Barrios, Izabal. (Foto: Cortesía)

La manifestación, en la cual pedía que les permitan trabajar, fue criticada por el mandatario, quien aseguró que los protestantes estaban tratando de mandar mensajes equivocados.

"Mientras que algunos estamos en la pena, otros demostraron hoy en la mañana que están en la pepena, tratando de frenar, tratando de enviar mensajes equivocados", dijo Giammattei y repitió el discurso de una búsqueda de unión entre los sectores. "Hay que dejarnos de ver como enemigos y empezar a vernos como amigos del desarrollo", indicó.

Durante su discurso, el mandatario insistió en que hay grupos que se oponen a lo que está haciendo, pese a que, según él, está tratando de mejorar, no solo el sistema de Salud, sino que también la educación en Guatemala.