Giammattei no suspendió clases ni espectáculos públicos

Luego de que se confirmara un caso de coronavirus Covid-19 en el país, el presidente Alejandro Giammattei llamó a la calma y aseguró que "no se suspenderá" ninguna actividad pública y las clases seguirán normales.

"No quedan prohibidos los espectáculos, las clases, los juegos deportivos...", manifestó el mandatario, quien pidió a la población seguir con su vida normal.

"Tenemos un solo caso y lo tenemos confinado allí", dijo Giammattei muy confiado, pese a que reconoció que 109 personas viajaban con la persona que dio positivo por coronavirus. Aunque aclaró que de ellos eran 33 extranjeros, 30 ya están identificados, uno ya se fue del país y sólo dos están pendientes de localizar.

"No queda prohibido por el momento ningún espectáculo. No están prohibidas las clases. No están prohibidos los eventos deportivos, hasta el día de hoy no hay ninguna prohibición para los espectáculos, las procesiones. Vayan al cine, váyanse a la playa, podemos llevar nuestra vida común como siempre lo hemos hecho", manifestó.

Según el mandatario, las medidas drásticas se tomará sólo si la enfermedad lo demanda, pero "por el momento, nuestra vida sigue exactamente igual... es un llamado a la calma", manifestó.