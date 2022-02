Giammattei pide niños vacunados para el regreso a clases el 21 de febrero

Durante la inauguración de un instituto en San Marcos, el presidente Alejandro Giammattei hizo un llamado para que niños y sus padres estén vacunados, previo al regreso a clases.

Durante la inauguración de la construcción del Instituto de Diversificado e Instituto Básico en la cabecera municipal de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos, el presidente Alejandro Giammattei, se refirió a la vacunación contra el Covid-19.

"Si todos los niños que vengan a clase a partir del 21 de febrero están inmunizados, van a poder tener muchísimo más chance de no contagiarse", dijo Giammattei durante su intervención.

Además, hizo un llamado a los padres de los menores para que acudan a recibir las respectivas dosis del fármaco contra el coronavirus.

"No solo necesito que los niños estén vacunados, necesito que los papás estén vacunados porque de nada me serviría que el niño esté vacunado, si el papá y la mamá no estén vacunados, entonces el niño sea contagiado y venga a contagiar", resaltó el mandatario.

Se tiene previsto que el 21 de febrero inicien las clases en los centros educativos públicos.

Hasta el momento, solo pueden recibir la vacuna los menores de entre 12 y 17 años, pues no se tienen dosis para los niños de menor edad.

Me daría suavecito

Según el mandatario, él ya cuenta con sus tres dosis de la vacuna contra del Covid-19 y que si volviera a contagiarse del virus le daría de forma leve.

"Necesitamos que se vacunen, yo me he puesto tres y gracias a Dios solo me ha dado una vez. Estoy seguro que con la tercera si me vuelve a dar, me va a dar suavecito", aseguró el Presidente.

Estas fueron sus declaraciones: