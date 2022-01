"No me ha aparecido el 666 e la frente", dice Giammattei para promover vacunación

"No me ha aparecido el 666 e la frente", manifestó el presidente Alejandro Giammattei para promover la vacuna.

El presidente Alejandro Giammattei trató de convencer a la población de aplicarse la vacuna contra el Covid-19 revirtiendo los mitos que han surgido en torno a los biológicos.

"Yo ya tengo puesta la vacuna, ya me he puesto tres. No me ha pasado nada, sigue funcionando todo muy bien", aseguró el mandatario refiriéndose al mito sobre la disfunción eréctil que aseguran, provoca la vacuna.

Prosiguió: "No me ha aparecido el 666 en la frente. Si me ponen la cuchara por cualquier lugar, no tengo chip. La vacuna salva".

El mandatario participó en el acto protocolario de notificación a nuevos beneficiarios del Programa del Adulto Mayor y en la jornada de vacunación en el municipio San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos.