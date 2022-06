Giammattei: "Yo no le entrego a nadie la soberanía de este país"

Alejandro Giammattei aseguró que por la soberanía del país es que no se cuenta con vacunas Pfizer contra el covid-19, para niños pequeños.

El presidente de la República, Alejandro Giammattei, fue consultado por la falta de vacunas contra el covid-19, para menores de edad. Sin embargo, culpó a las farmacéuticas por sus condiciones para traer las dosis del fármaco y aseguró que no entregará la soberanía del país.

"El tema con Moderna y con Pfizer es un problema de orden jurídico, de hecho ellos pidieron que podían darle a Guatemala vacunas, especialmente Pfizer, si Guatemala renunciaba a su soberanía.", afirmó el mandatario durante una conferencia de prensa.

Giammattei indicó que dentro de las condiciones para que llegaran las vacunas para niños al país, se encontraba que en caso de que alguna persona sufriera complicaciones por la vacuna y demandara a la farmacéutica, ellos a su vez podía accionar contra el Estado de Guatemala.

"Si nosotros le decíamos que podían, por cualquier evento que sucediera, alguien que se le complicara la vida, ó que tuviera algún problema por la vacuna, ellos tendrían que poder demandar al Estado de Guatemala, si alguien los demandaba a ellos. Nosotros teníamos que poner la soberanía económica del país, la tendíamos que poner en manos de ellos, de un contrato. No lo quise hacer, no lo voy a hacer, yo no le entrego a nadie la soberanía del país", argumentó el mandatario.

Vacunas que llegarán al país

El presidente también confirmó que se recibirán vacunas para niños en los próximos días y anunció una donación para completar los esquemas de los menores que recibieron el fármaco de la marca Moderna.

"Vamos a recibir 300 mil, del millón de vacunas Pfizer para niños, que nos van a entrar, esta semana quedaron de que nos entraba un tercio del cargamento, 330 mil y nos van a donar 500 mil Moderna más", aseguró Giammattei.

Estas fueron sus declaraciones: