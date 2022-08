Gisela Morales: "Sueño con tener dirigentes que estén al servicio de los atletas"

Gisela Morales, exatleta olímpica de Guatemala, hace un llamado en sus redes sociales para pedir transparencia en la dirección del deporte y que los atletas puedan competir en los ámbitos nacionales e internacionales.

OTRAS NOTICIAS: CC responde a atletas sobre el código de ética del Comité Olímpico Guatemalteco

La nadadora Gisela Morales compartió un mensaje en sus redes, exponiendo su lucha a los largo de su carrera deportiva y cómo le ha afectado a ella y a sus colegas, atletas del ciclo olímpico, los problemas que se han devenido por la disputa de la dirección en el Comité Olímpico Guatemalteco (COG), lo cual estaría poniendo en riesgo el futuro de los atletas en las competencias internacionales.

View this post on Instagram A post shared by Gisela Morales (@giselamoralesgt)

"Hoy no está recibiendo un mensaje cortado o sacado de contexto; está recibiendo un mensaje completo. Si yo me quedo callada, me convierto en cómplice de los corruptos. Quiero alzar mi voz para sumar y lograr un cambio en las instituciones deportivas. He dedicado mi vida al deporte y he participado en innumerables competencias internacionales y a lo largo de estos 21 años he luchado contra la corrupción, la he verbalizado fuertemente en mis redes sociales, en entrevistas, conferencias, en todas las oportunidades que he tenido, y en esta ocasión no pienso cambiar y no será diferente", expresó Morales.

“ He dedicado mi vida al deporte y he participado en innumerables competencias internacionales y a lo largo de estos 21 años he luchado contra la corrupción ” Gisela Morales , atleta guatemalteca

"Para mí, la transparencia es importante, ya que el uso adecuado y transparente de los recursos es lo que va a permitir que nuestros deportistas sobresalgan a nivel nacional e internacional. Lastimosamente en esta batalla por el poder del COG no llegará el mejor candidato, sino el menos peor y tristemente estas situaciones ponen en riesgo a todos los deportistas en todos sus niveles desde los que están empezando hasta los profesionales y van a causar un retroceso sin precedentes a nivel nacional", continúa.

“ Para mí, la transparencia es importante, ya que el uso adecuado y transparente de los recursos es lo que va a permitir que nuestros deportistas sobresalgan a nivel nacional e internacional ” Gisela Morales , atleta guatemalteca

"Yo no tengo el poder para cambiar el pasado, pero sí tengo mi voz para poder pedir que las cosas sean transparentes, que sean legales, que no se presten a manipulaciones. Y estoy totalmente de acuerdo a que se limpie la casa, pero que se busquen mecanismos para que los deportistas, en cualquier nivel en que se encuentren, no sean los que se vean perjudicados. Me siento sumamente orgullosa de todos mis compañeros atletas, que por primera vez nos unimos y alzamos la voz por el deporte de Guatemala", agregó.

“ Me siento sumamente orgullosa de todos mis compañeros atletas, que por primera vez nos unimos y alzamos la voz por el deporte de Guatemala ” Gisela Morales , atleta guatemalteca

"Yo sueño con tener instalaciones dignas para poder tener eventos internacionales de calibre mundial, pero acá en Guatemala. Sueño con poder elegir a nuestros dirigentes; sueño con tener dirigentes que sean transparentes, que están al servicio de los atletas; sueño con una Ley del Deporte renovada y actualizada, pero, sobre todo, sueño con una Guatemala libre de corrupción. A lo largo de estos 21 años que he estado en el deporte, he visto cómo una y otra vez se repite la historia y cómo ahora desde el rol de formadora mis atletas y otros atletas siguen sufriendo los mismos problemas y actos de corrupción que yo sufrí cuando era pequeña", finalizó.

“ Sueño con poder elegir a nuestros dirigentes; sueño con tener dirigentes que sean transparentes, que están al servicio de los atletas; sueño con una Ley del Deporte renovada y actualizada, pero, sobre todo, sueño con una Guatemala libre de corrupción ” Gisela Morales , atleta guatemalteca

Situación en el COG

Actualmente, existe un impasse por la dirigencia del Comité Olímpico Guatemalteco (COG). Gerardo Aguirre, presidente en funciones, y Jorge Rodas, disputaron las elecciones, pero estas no han tenido un desenlace, ya que se han visto involucrados actores políticos, como la Contraloría General de Cuentas, al no extender finiquitos, o la Corte de Constitucionalidad (CC), que ha emitido resoluciones al respecto, lo cual podría representar una suspensión de los atletas guatemaltecos en el ciclo olímpico, por parte del Comité Olímpico Internacional, institución que solicita que no haya intromisiones estatales en las dirigencias deportivas de cada país.