El gol olímpico que Lionel Messi estuvo cerca de conseguir

-

Argentina, aún con Messi ingresado al minuto 53, siguió este jueves en la senda ganadora con un exiguo 1-0 ante un ordenado Paraguay.

El menos pensado, el defensor central Nicolás Otamendi, logró el tanto del triunfo muy temprano, al minuto 3, pero el campeón del mundo, con la confianza por las nubes, igualmente jugó en gran nivel aunque no pudo aumentar.

En una de las varias ocasiones para la Albiceleste, Messi, que entró al minuto 53, estuvo a punto de conseguir algo inédito en su palmarés: un gol olímpico, aunque el balón golpeó el horizontal ante el delirio de las 83,000 personas presentes en el Monumental.

¡LO ÚNICO QUE TE FALTABA, LEO! pic.twitter.com/Wj7zgWBeBK — Argentina Gol (@BocaJrsGolArg) October 13, 2023

Y dos minutos antes del final estrelló un tiro libre en el vertical paraguayo.

AL PALO EL TIRO LIBRE DE MESSI pic.twitter.com/NQyK3x0gLe — Argentina Gol (@BocaJrsGolArg) October 13, 2023

Pero el equipo de Lionel Scaloni volvió a demostrar que no entra pánico si su gran figura no juega en el once inicial o directamente no integra el plantel como ocurrió la fecha pasada contra Bolivia 3-0.

Y la Albirroja puede soñar con un mejor futuro tras el correcto partido que disputó en el debut del argentino Daniel Garnero como DT guaraní.

De momento Argentina lidera la clasificación sudmericana con puntaje ideal de 9 unidades, mientras Brasil con dos jugados, lo sigue con seis, por delante de Colombia (5) y Uruguay (4).

La Albiceleste cerrará esta ventana ante Perú en Lima el martes, mientras Paraguay recibirá en Ciudad del Este a la débil Bolivia.