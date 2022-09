¡Desde su propia área! Guatemalteco anota un golazo digno para el Premio Puskas

El guatemalteco Aaron Herrera marcó un gol desde atrás del medio campo con su equipo, el Real Salt Lake.

El futbolista con ascendencia guatemalteca, Aaron Herrera, marcó un golazo con el Real Salt Lake desde atrás del mediocampo.

La tremenda anotación ocurrió en el encuentro ante el Atlas de México, correspondiente a la League Cup que se disputa en el America First Field de Utah.

Al minuto 17, Herrera recibió un balón por el costado derecho de la defensa, y al observar el espacio que tenía, remató, debido a que el arquero José Hernández estaba adelantado. Acomodó el balón y pegó el tiro que quedó en el fondo de la red, anotando el 1 a 0 a favor de su equipo.

Aaron Herrera levantó al público de sus asientos y recibió la ovación desde los graderíos.

I'VE NEVER SEEN A MORE BEAUTIFUL THING pic.twitter.com/IIw83mWg3h — Real Salt Lake (@realsaltlake) September 23, 2022

La situación de Aaron Herrera con la Selección de Guatemala

Aaron Herrera de 25 años, nació en Las Cruces, Nuevo México, Estados Unidos. Tiene ascendencia guatemalteca y aceptó jugar con la Selección de Guatemala. Sin embargo, no se ha podido sumar a los entrenos y juegos de preparación, debido a que le falta completar la documentación correspondiente.

Herrera es compañero de Rubio Rubín en el Real Salt Lake y fue quien lo terminó de convencer para jugar con la Selección de Guatemala, luego de su experiencia durante la Liga de Naciones de la Concacaf.

Ahora solo queda que la Fedefut complete la papelería y hacer una nueva consulta a FIFA, ya con el pasaporte y DPI guatemalteco, para conocer si estará disponible para los partidos de marzo 2023.