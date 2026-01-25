Versión Impresa
VIDEO: Aisha Solórzano marca en juego contra Ana Lucía Martínez

  • Con información de Rudy Martínez / Colaborador
24 de enero de 2026, 20:21
Solórzano festeja su segundo gol consecutivo en la Liga MX Femenil. (Foto: Juárez)

Aisha Solórzano marcó su segundo gol consecutivo en la Liga MX Femenil, en un partido especial para el futbol femenino de Guatemala.

El empate del Juárez 1-1 ante Cruz Azul, por la quinta jornada del torneo mexicano, significó el primer duelo entre Solórzano y Ana Lucía Martínez en su actual etapa en el futbol mexicano.

 

 

Ambas fueron titulares y ofrecieron una gran presentación en el estadio Olímpico Benito Juárez, pese a las bajas temperaturas que predominaron durante el duelo.

 

 

Solórzano anticipó a su compañera en el corazón del área y disparó de derecha tras un centro por la misma banda para empatar el juego, al minuto 54. Valeria Valdez había adelantado a las cementeras con un golazo al 37.

Martínez jugó todo el partido. Solórzano se fue al descanso al minuto 74.

