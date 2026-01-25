VIDEO: Aisha Solórzano marca en juego contra Ana Lucía Martínez

Aisha Solórzano marcó su segundo gol consecutivo en la Liga MX Femenil, en un partido especial para el futbol femenino de Guatemala.
MÁS DEPORTES: La herida se agranda: Comunicaciones cae contra Cobán en el Cementos Progreso
El empate del Juárez 1-1 ante Cruz Azul, por la quinta jornada del torneo mexicano, significó el primer duelo entre Solórzano y Ana Lucía Martínez en su actual etapa en el futbol mexicano.
Ambas fueron titulares y ofrecieron una gran presentación en el estadio Olímpico Benito Juárez, pese a las bajas temperaturas que predominaron durante el duelo.
Solórzano anticipó a su compañera en el corazón del área y disparó de derecha tras un centro por la misma banda para empatar el juego, al minuto 54. Valeria Valdez había adelantado a las cementeras con un golazo al 37.
Martínez jugó todo el partido. Solórzano se fue al descanso al minuto 74.