Graban cómo destruyen vehículo de guatemalteco para detenerlo

-

Un agente de migración de EE.UU. fue captado cuando, con lujo de fuerza, pretendía detener a un guatemalteco, quien está en proceso de asilo en ese país.

OTRAS NOTICIAS: Querían robar un vehículo con un desarmador y una piedra

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EE.UU.) fueron captados cuando destruyeron la ventana del auto de un guatemalteco, a quien pretendían detener como parte de la política de cero tolerancia impuesta por Donald Trump.

Todo quedó grabado en un video que fue captado por la esposa del guatemalteco, quien viajaba en el mismo vehículo.

El guatemalteco fue identificado como Juan Francisco Méndez, de 29 años, quien ha permanecido en EE.UU. desde hace 2 años a la espera de la resolución de su solicitud de asilo.

La esposa de Méndez compartió el video con la cadena News Center 5 a través de su abogada, Ondine Gálvez Sniffin, quien explicó que la esposa del guatemalteco ya fue aprobada para asilo.

"Esto es completamente descabellado", dijo Galvez Sniffin. "Como su esposo, él tiene el mismo estatus que ella, por lo que también está protegido contra ser deportado al país".

El video rápidamente se ha hecho viral, no sólo en Guatemala, sino que también en EE.UU., donde diversos sectores han manifestado su molestia ante lo ocurrido.

NEW: ICE agents smash through a car window to arrest a Guatemalan man in New Bedford, Massachusetts.



The agents arrested 29-year-old Juan Francisco Méndez as his wife filmed the encounter.



The couple refused to open the door and said they were going to wait for their… pic.twitter.com/g2Y6ezbVcJ — Collin Rugg (@CollinRugg) April 16, 2025

¿Qué pasó?

La abogada del guatemalteco narró que el hecho ocurrió el Lunes Santo, cuando la pareja estaba dentro del vehículo cuando los agentes de ICE se acercaron y preguntaron por un hombre al que nombraron como Antonio.

Ellos trataron de explicarles que dentro del automóvil no había ninguna persona con ese nombre, pero, al parecer, los agentes migratorios se confundieron en insistieron con que él debía bajarse para ser detenido.

La pareja les decía que no se bajaría porque él no era al que estaban buscando y que, antes de hacerlo, esperarían a su abogada o que les mostraran un documento de detención.

"No sabía que llegarían a tal extremo y que harían algo tan horrible", dijo la esposa de Méndez a la cadena.

Ahora, el guatemalteco se encuentra detenido en una instalación de New Hampshire, mientras que la familia se encuentra preocupada por el futuro de Méndez, al tiempo de manifestar preocupación por las tácticas utilizadas por los agentes de ICE.

"Nadie los detiene, actúan con impunidad, simplemente seguirán adelante y temo que esto empeore", dijo la abogada de la pareja Galvez Sniffin.

Mira aquí el video completo: