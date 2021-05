Madre graba a directora de escuela golpeando a su hija con enorme paleta en EE.UU.

Una pequeña de 6 años fue golpeada con una enorme paleta de madera por la directora de su escuela, como castigo en Estados Unidos. El video fue grabado por la propia madre de la niña y se hizo viral, encendiendo la indignación de los internautas.

De acuerdo con el telenoticiero News Nation, el abogado Brent Probinsky informó que la madre de una niña de 6 años recibió una llamada de la escuela el mes pasado, diciendo que su hija, quien cursa el primer grado, causó daños a una computadora por valor de 50 dólares.

Las autoridades del plantel citaron a la mujer y le exigieron que llevara el dinero a la escuela para pagar.

Según el abogado, cuando ella llegó a la escuela primaria central de Clewiston, en Florida, Estados Unidos, la llevaron a la oficina de la directora, Melissa Carter, y ahí encontró a su hija.

Luego, La directora sacó una paleta y junto a Cecilia Self, la secretaria de la escuela, pusieron de espaldas a la menor y la recargaron contra una silla, para después darle golpes en los glúteos con una pala de madera.

Ante tal castigo, la aterrorizada madre de la niña comenzó a grabar en su teléfono celular y captó a Carter usando una pala para golpear a la niña, tres veces.

La pequeña comenzó a llorar después del primer golpe y, en el video, se le puede escuchar, diciendo: "No, no". Tras el castigo, la niña se sienta, llorando, mientras la directora continúa gritando e intimidándola.

"Será mejor que le digas a tu mamá que lo sientes. Y es mejor que tampoco la trates así”, le increpó la enfurecida mujer.

A raíz de lo sucedido, el Departamento de Policía y el Departamento de Niños y Familias de Clewiston, pusieron a la directora Melissa Carter bajo investigación.

La madre, según explican medios estadounidenses, es indocumentada y no domina bien el inglés, por lo que optó por grabar la agresión para que le creyeran y no actuó ante la agresión que sufrió su hija por temor a que la deportaran.