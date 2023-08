Grecia enfrenta el "mayor incendio jamás registrado" en Europa

-

El país europeo está sufriendo el incendio forestal jamás registrado antes.

Grecia lucha este miércoles 30 de agosto, por duodécimo día, contra el incendio "más grande jamás registrado en la Unión Europea" en Evros, una provincia del noreste del país fronteriza con Turquía, afirmó un portavoz de la Comisión Europea.

FLASH | L'incendie qui touche la #Grèce est "le plus grand feu de forêt jamais enregistré dans l'UE".#incendies #FeuxDeForêt #Grecia pic.twitter.com/9jyh4jdfHs — Actu React (@actureact_) August 29, 2023

Declarado el 19 de agosto y habiendo quemado ya más de 81 mil hectáreas (incluyendo gran parte del Parque Nacional de Dadia, según el observatorio europeo climático Copernicus), este incendio es "el más grande jamás registrado en la Unión Europea (UE)", dijo el martes Balazs Ujvari, un portavoz de la Comisión Europea.

La UE ha enviado 11 aviones y un helicóptero de la flota europea para ayudar a Grecia con 407 bomberos, la mitad de los medios aéreos europeos comunes, según la Comisión Europea.

La semana pasada, 20 personas fueron encontradas quemadas, incluyendo dos niños, cerca de Alexandroupoli, capital de Evros. La mayoría eran migrantes.

Según los bomberos griegos, cuatro focos siguen siendo problemáticos y el pueblo de Kotronia tuvo que ser evacuado.

Se trata del mayor incendio forestal ininterrumpido desde 2008, según el observatorio europeo Copernicus.

En Grèce, l'incendie d'Alexandroupolis a brûlé 77 262 hectares !

Les incendies en Grèce ont suscité des accusations contre les migrants, soupçonnés de déclencher les feux. Des vidéos ont alimenté ces allégations (France Info)pic.twitter.com/w1KuyZIVMK — STOP INFO (@StopinfoFr) August 27, 2023

La superficie quemada corresponde al tamaño de una ciudad como Nueva York, y más de un tercio del bosque de Dadia está devastado, según el periódico Ta Nea.

L'#incendie en #Grèce de ces derniers jours a détruit une zone plus grande que la ville de New York, provoquant une #catastrophe environnementale, sociale et économique majeure.#desastre pic.twitter.com/BjIjJK2A92 — Leo.news (@leo__news) August 29, 2023

El diario destaca también la falta de personal para prevenir estos incendios cada vez más intensos debido al cambio climático. "Solo siete guardabosques gestionan 35,000 hectáreas en el monte Parnaso", cerca de Atenas, detalla el medio.

Según Dimitris Stamatopoulos, ecologista, citado por Ta Nea, "hace falta un nuevo plan nacional para reforzar los servicios forestales y la prevención mediante una mejor gestión de los bosques".

En las redes sociales, la Sociedad para la Protección de la Biodiversidad de la región publicó impresionantes fotografías "antes" y "después" del incendio forestal de Dadia, protegido por la red europea de Natura 2000 y mundialmente conocido por ser un refugio para los buitres.

El gobierno griego anunció el martes una serie de medidas para las regiones afectadas. El ministro de Medio Ambiente, Theodoros Skylakakis, afirmó que se realizarán obras para prevenir las inundaciones y que se indemnizará a los pastores, agricultores y habitantes que perdieron sus viviendas.