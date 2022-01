Grettell Valdez será sometida a una amputación para sobrevivir al cáncer

La reconocida actriz confesó que para poder sobrevivir al cáncer tendrá que ser sometida a una cirugía de amputación. Esto se sabe.

OTRAS NOTICIAS: Este es el actor que reemplazará a Juan Pablo Medina en la serie de Disney

Grettell Valdez dio a conocer el pasado lunes 10 de enero que tendrá que ser sometida a una cirugía de amputación para poder estar a salvo.

La actriz de "Buscando a Frida", reveló que su médico le habló sobre el riesgo que corre de desarrollar nuevamente cáncer.

Cabe resaltar que Grettell fue diagnosticada hace cuatro años con cáncer en uno de sus dedos, hecho que la llevó a que le quitaran parte de su extremidad para poderlo controlar y le colocaron un injerto.

Sin embargo, este 2022 la alarmante noticia sobre su salud conllevó a que nuevamente fuese sometida para así amputarle el resto del dedo que ya había sido intervenido con anterioridad, con lo que además se evitará que se propague.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Grettell Valdez (@grettellv)

“Hace como más de cuatro años me dio un cáncer en el dedo, el cual me quitaron. Me hicieron un injerto y pues desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijo el doctor: "Hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos biopsiar", expresó.

Valdez se mostró muy tranquila al recibir la noticia y aunque no dio mayores detalles de cuando será intervenida a la sala de operación, sus seguidores le han demostrado su cariño y le han dado palabras de aliento.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

*Con información de Telemundo.