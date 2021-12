Grey’s Anatomy dejará Netflix en diciembre

Netflix anunció que Grey’s Anatomy saldrá de su contenido y los fanáticos se sintieron defraudados.

ABC es propiedad de The Walt Disney Company y seguro este contenido podría aparecer en Star+ a su llegada a Latinoamérica.

Grey’s Anatomy tiene 18 temporadas y Modern Family terminó el 8 de abril de 2020 tras 11 temporadas.

La plataforma de streaming anunció que a partir del 31 de diciembre del 2021 esta serie y Modern Family saldrán de su selección.

La cadena ABC anunció: “último día para ver este título en Netflix: 31 de diciembre”.

Así reaccionaron en las redes sociales:

"grey's anatomy: último día para ver este título en netflix, 31 de diciembre" pic.twitter.com/VKsaByxxR7 — agus meri krismas (@petschyler) December 2, 2021

Como que el 31 de diciembre sacan GREY'S ANATOMY DE NETFLIX? pic.twitter.com/yCKCvvcJI9 — (@claruaguilar) December 2, 2021

Me despierto y me entero que sacarán Greys Anatomy de Netflix, mejor no hubiese despertado pic.twitter.com/BbVXx4V7X4 — YZo (@yzobeyda) December 2, 2021