Griezmann podría integrarse al Inter Miami con Leo Messi

El delantero Antoine Griezmann podría se compañero de equipo de Leo Messi

El atacante francés Antoine Griezmann de 32 años, una de las principales figuras del Club Atlético de Madrid, ha llamado la atención desde San Nicolás de los Garza, debido a que lo tienen como un posible integrante del equipo estadounidense.

Y es que después del fichaje de Lionel Messi, el Inter Miami FC quiere colocar otra estrella en su firmamento.

El plan es simple, traer los mejores futbolistas y entre ellos figura el jugador francés.

Según filtró el sitio Inter Miami FC Hub, los dirigentes del club americano están considerando seriamente contratar a Griezmann el próximo verano.

Estarían dispuestos a ofrecerle un contrato de dos años, más un año opcional con un salario anual de 10 millones de euros. En este sentido existen contactos entre las dos partes.

"El precio fijado por el Atlético de Madrid, 25 millones de euros, el importe de su cláusula de rescisión, podría ser, sin embargo, un obstáculo", refiere el sitio en mención.

De momento no hay pronunciamiento ni de Griezmann ni del Inter Miami FC que confirmen o desmientan.