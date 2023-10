Grupo terrorista Hamás publicó video de rehén israelí secuestrada en festival musical

-

El grupo Hamás publicó el video de una de las jóvenes israelíes secuestradas en el festival electrónico "Supernova", que aparece aún con vida.

Mia Shem fue secuestrada cuando se retiraba de la fiesta electrónica 'Supernova', realizada cerca de Gaza, donde unas 260 personas fueron asesinadas.

La joven apareció recientemente en un video descrito como una "prueba de vida", por parte de la agrupación considerada como terrorista.

"Hola soy Mia Shem, tengo 21 años y Soy de Shoham, actualmente estoy en Gaza, regresé el sábado por la mañana desde Sderot, de una fiesta, me lastimé gravemente la mano, me operaron en el hospital de Gaza durante 3 horas, me están cuidando, proporcionando medicamento, todo está bien, sólo pido que me lleven de regreso a casa lo antes posible con mis padres, con mis hermanos, por favor, sáquenme de aquí lo más rápido posible", dijo la rehén.

En el clip la mujer aparece acostada en una cama mientras es atendida por un médico que cura una herida en su brazo.

Al igual que Mia, Israel informó acerca de la identidad de 199 secuestrados por Hamas y otras milicias palestinas en Gaza, según el portavoz del Ejército, Daniel Hagari.

Según el portavoz de Hamás Abu Obeida, la agrupación planea liberar a los rehenes extranjeros afirmando que son considerados como sus "invitados" y que serán liberados cuando se den "las condiciones adecuadas sobre el terreno".

Acerca de la amenaza de una operación terrestre israelí en Gaza Obeida afirmó: "no nos intimida y estamos preparados para enfrentarla", afirmando que 22 de sus rehenes han muerto por los bombardeos israelíes.

La joven Mia Shem es nieta de un hombre de origen chileno. "En una posición de cautiverio difícilmente va a decir que hay un tipo de maltrato", afirmaron los especialistas acerca de las imágenes.

Según el abuelo entrevistado por medios chilenos ella fue a la fiesta y desde ahí llamó a la familia afirmando que Hamás atacó el lugar y luego no se supo más de ella.

MIRA

| ÚLTIMA HORA: Hamás publica las primeras imágenes de una rehén israelí, Mia Shem, de 21 años de Shoham, dijo: "Me están cuidando (...) Sólo pido que me traigan a casa lo antes posible. Sáquenme de aquí lo antes posible. Por favor". pic.twitter.com/GVJDUNn47n — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 16, 2023