José Mourinho aceptar la oferta y volvería al Real Madrid

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El posible regreso de José Mourinho al banquillo de Real Madrid ha sacudido el fútbol español en las últimas horas. Según reveló el reconocido periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, el técnico portugués habría llegado a un acuerdo con el conjunto merengue para firmar un contrato por las próximas dos temporadas.

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De acuerdo con Romano, únicamente restan algunos detalles administrativos y la firma oficial de los documentos para concretar el acuerdo entre ambas partes. Se espera que Mourinho viaje a Madrid una vez el conjunto blanco finalice la temporada el próximo sábado en el duelo frente al Athletic Club.

El regreso del estratega portugués habría sido aprobado directamente por Florentino Pérez, quien considera a Mourinho como una de las figuras ideales para liderar un nuevo proyecto deportivo rumbo a la temporada 2026-2027. Entre los acuerdos alcanzados también destacan cambios importantes dentro del cuerpo técnico, incluyendo la incorporación de un nuevo preparador físico y la llegada de personas de confianza del entrenador para reforzar el manejo interno del equipo.

BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO!



All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.



Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.



The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Elegido

La directiva merengue buscaría con estas modificaciones recuperar estabilidad dentro del vestuario, luego de varios meses marcados por polémicas y situaciones complicadas alrededor del plantel. Mourinho habría sido el principal candidato de Florentino Pérez tras la salida de Xabi Alonso y la no continuidad de Álvaro Arbeloa, quien apunta a regresar al Real Madrid Castilla para continuar trabajando en el desarrollo de las futuras promesas del club.

José Mourinho dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, etapa en la que conquistó títulos importantes y logró devolverle competitividad al equipo blanco tanto en España como en Europa. Además, el entrenador portugués mantiene una relación cercana con Florentino Pérez, situación que habría facilitado las negociaciones para concretar su retorno.