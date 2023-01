Guatel aún existe y recibe Q24 millones de presupuesto

La empresa estatal de telecomunicaciones Guatel aún existe y este año recibirá casi Q24 millones de presupuesto.

¿Sabes qué es Guatel? Quizás tú ya no lo recuerdes, pero de 1974 a 1998, la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel) era la única proveedora de telefonía en Guatemala.

La empresa de telecomunicación existió como un monopolio estatal, luego, durante la época del Gobierno de Álvaro Arzú, en 1996-2000, se optó por liberar el servicio y el Estado vendió en subasta pública el 80% de sus acciones a Telefonía de Guatemala (Telgua).

Sin embargo, Guatel sigue funcionando de acuerdo con su Ley Orgánica vigente y presta los servicios de enlace a internet, enlace de datos por fibra óptica, principalmente al sector público.

Incluso, en 2021, el presidente Alejandro Giammattei anunció que Guatel brindaría internet gratis en las escuelas y que empezaría con 20 centros educativos, pero al final, la pandemia detuvo el programa.

Presupuesto para Guatel

No obstante, eso no ha evitado que la empresa de telecomunicaciones reciba un aporte en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, y para este año, se le asignaron casi Q24 millones (Q23.6 millones), los cuales obtiene de sus ingresos propios y, en su mayoría, sirven para el pago de personal, ya que sólo Q196 mil, es decir, el 0.83% se usan para inversión, según el Acuerdo Gubernativo 318-2022 publicado en el diario oficial este lunes 16 de enero.

Gasto innecesario

Para el diputado Cristian Álvarez, Guatel representa un gasto innecesario para el Estado, por lo que presentó una iniciativa de ley para cerrar esa empresa.

"Hay que cerrar Guatel, ¿qué hace esta empresa? Ya no es la que era en los años 90, porque vendió sus activos y pasivos... ellos no tienen, no producen nada, solo son intermediarios. El fin de Guatel es comprar caro y vender más caro al Gobierno y a las Municipalidades, con la ventaja que no tiene que pasar por la Ley de Compras... la mayoría se lo gastan en salarios... pero las personas nunca están", manifestó Álvarez.

El congresista realizó varias visitas a Guatel antes de presentar la iniciativa y lo único que encontró fueron escritorios vacíos. "Las personas nunca están y se supone que trabajan allí", lamentó.