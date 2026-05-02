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Guatemala domina la final de metros planos con doble podio en Nicaragua

  • Por Susana Manai
02 de mayo de 2026, 14:03
El atletismo juvenil guatemalteco lideró en Nicaragua. (Foto: Cortesía)

El atletismo juvenil guatemalteco lideró en Nicaragua. (Foto: Cortesía)

Guatemala destacó en el atletismo con el oro y plata en la final de los 3,000 metros planos en Nicaragua.

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El atletismo juvenil guatemalteco destacó en la final de los 3,000 metros planos, categoría U20 masculino, al quedarse con los dos primeros lugares de la competencia realizada en Managua, Nicaragua.

Daniel Ezequiel Aguilar González cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 8:54.21 con la medalla de oro. A pocos minutos, Cristian Eliazar Colop Sacalxot completó el recorrido en 8:59.83, que le permitió quedarse con la medalla de plata.  

Atletas guatemaltecos lideraron la final de los 3,000 metros planos. (Foto: Cortesía)
Atletas guatemaltecos lideraron la final de los 3,000 metros planos. (Foto: Cortesía)

El tercer lugar fue para el nicaragüense Pablo Antonio Urbina Narváez, quien detuvo el cronómetro en 9:02.13.

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