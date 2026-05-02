Guatemala posiciona su arte en la Bienal de Venecia 2026 con "Las invisibles"

Ana Lorena Núñez, junto a cuatro artistas nacionales, lidera la participación guatemalteca en la Bienal de Venecia 2026.
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La artista guatemalteca Ana Lorena Núñez encabezará la participación del país en la 61ª edición de la Bienal de Arte de Venecia, uno de los eventos más influyentes del arte contemporáneo a nivel mundial.
Núñez formará parte de la exposición "Las Invisibles", una propuesta que reunirá a cuatro creadores nacionales en el Pabellón de Guatemala.
La artista es reconocida por su enfoque en la memoria, la identidad femenina y los vínculos emocionales con objetos cotidianos.
Su trabajo se construye a partir de técnicas mixtas como collage, pintura, impresión digital y ensamblaje, con las que crea composiciones que apelan a lo íntimo y lo colectivo. En esta ocasión, viajará acompañada por la curadora Cecilia Santamarina, quien ha seguido de cerca su desarrollo artístico.
Junto a Núñez también participarán los artistas Elsie Wunderlich, Jorge Chavarría y Juan Navichoc.
El evento se desarrollará del 9 de mayo al 22 de noviembre de 2026 en la ciudad de Venecia, considerada una de las plataformas más relevantes para el arte contemporáneo.
De forma reciente el jurado internacional presentó su renuncia tras desacuerdos relacionados con decisiones sobre la participación de algunos países y la premiación se realizará con votación abierta al público.