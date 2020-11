Esta es la segunda agencia de calificación de riesgo que lanza una advertencia a Guatemala en las últimas semanas, pues temen que el país no pueda cumplir con el pago de sus compromisos adquiridos.

La firma internacional Fitch Ratings bajó la calificación para Guatemala de los eurobonos que vencen en 2026 de BB- a C y colocó a Guatemala en su calificación de riesgo crediticio en observación negativa el "Rating Watch Negative" (RWN).

Fitch recuerda que Guatemala incumplió el 3 de noviembre con el pago de un cupón por US$15.75 millones del eurobono con vencimiento en 2026. El país tiene un periodo de gracia de 30 días y que finaliza el 3 de diciembre. "No realizar el pago dentro del período de gracia constituiría un evento de incumplimiento según los criterios de Fitch", se lee en el reporte.

Este impago ocurrió debido a que su agente fiscal no remitió el pago a los tenedores de bonos porque un tribunal de Nueva York recibió un aviso de restricción en la cuenta del Gobierno en el "Bank of New York Mellon". La retención del dinero ocurrió porque Guatemala tiene una disputa comercial con Teco Guatemala Holdings.

Previo a este embargo, un tribunal en Washington falló a favor de Teco y ordenó al Gobierno de Guatemala pagarle a la empresa US$35.4 millones de dólares por un arbitraje que comenzó en 2009.

Fitch señala que Guatemala debe honrar el pago de deuda de los bonos por un total de US$55 millones al 30 de noviembre y US$31 millones que vencen el 5 de diciembre.

LOS DETALLES:

Guatemala "tiene recursos"

El Ministerio de Finanzas compartió un comunicado de prensa en el que señalan que Guatemala informó a sus inversionistas que el país cuenta con los recursos necesarios para cumplir con todas sus obligaciones crediticias "de acuerdo a la programación formulada y con una estructura de portafolio de la deuda pública diversificada..."

“Las autoridades del país manifiestan que se encuentran trabajando intensamente para solventar esta situación legal a efecto de levantar de manera inmediata el embargo efectuado por Teco Guatemala Holdings y proceder en el tiempo correspondiente al pago de los compromisos de deuda referidos”, se lee en el documento compartido por Finanzas.

Fitch Ratings además explicó que las calificaciones de Guatemala están respaldadas por un historial de políticas monetarias y fiscales. Además, el país ha mantenido una estabilidad macroeconómica, sin embargo estos eventos han influenciado en las notas negativas.