Municipal se instala en Xela con la ilusión de ganar la 33

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Con la motivación de haber ganado el partido de ida 4-1, la delegación de Municipal viajó este viernes por la mañana rumbo a Quetzaltenango para concentrarse y esperar el juego de vuelta de la final ante Xelajú.

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Encabezados por el técnico nicaragüense Mario Acevedo, los rojos salieron al mediodía después de haber realizado el último entrenamiento en el estadio de El Trébol. Durante la semana, el grupo estuvo concentrado en un hotel de la ciudad.

90 minutos para dejarlo todo por este escudo.⁰Con nuestra gente en el corazón y el orgullo de vestir estos colores.



Juntos. Fuertes. Hasta el final.

⁰#ElEquipoDelPueblo pic.twitter.com/CKjV6tNZ6G — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) May 22, 2026

Los únicos que no hicieron el viaje fueron José Carlos Martínez y Yorma Baltazar, quienes se encuentran en proceso de recuperación de sus lesiones.

El golpe en el tobillo que presentó el cubano Yunior Pérez en el partido de ida, que lo obligó a abandonar la cancha, no fue de gravedad y pudo entrenar con sus compañeros.

Si Municipal consigue ser campeón, tiene previsto celebrar con su afición el domingo al mediodía en el estadio de El Trébol. Los detalles se darán a conocer después.