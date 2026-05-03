Guatemala destaca con medallas en Campeonato Centroamericano de atletismo

Guatemala tuvo un sólido arranque en el Campeonato Centroamericano U18 y U20 de Atletismo en Managua, Nicaragua, con una destacada cosecha de medallas.
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En la categoría U20, José Albizu se proclamó campeón y estableció récord del campeonato en impulsión de bala, mientras Leonel Rivas se quedó con el bronce.
En los 3000 metros, Jeimy González ganó el oro en la rama femenina, y en masculino Daniel Aguilar y Cristian Colop firmaron el 1-2 para Guate, con oro y plata, respectivamente.
Karol Álvarez también subió a lo más alto del podio en los 800 metros, prueba en la que Adrián Averhoff obtuvo la plata en masculino. Además, Hannah Meneses se impuso en los 400 metros con vallas, y en salto de longitud los nuestros lograron otro doblete con Santiago Orellana (oro) y Santiago Piedrasanta (plata).
En U18, Linda Suruy se coronó campeona en impulsión de bala. A ello se sumaron los bronces de Valeria Villavicencio en los 100 metros y Danny Sicajau en bala, además de la plata de Caleb Meneses en los 100 metros masculinos.