Guatemalteca actúa en la serie estadounidense "Superman & Lois"

Una guatemalteca actúa en la serie de televisión estadounidense "Superman & Lois" que se transmite por CW.

La actriz Cynthia Méndez aparece en la trama basada en los personajes de DC Comics Superman y Lois Lane, quienes ya formaron una pareja y tienen dos adolescentes.

La guatemalteca Cynthia Méndez participa en la serie de la cadena de televisión CW. (Foto: Cynthia Méndez)

En esta entrega Clark Kent y Lois Lane regresan a Smallville con sus hijos Jonathan y Jordan, la familia de superhéroes se encuentra con Lana Lang (amiga de infancia de Clark que compartió sentimientos románticos con él en su juventud) quien también ya ha formado una familia.

Soy502 conversó con Cynthia acerca de su experiencia en este proyecto, cuyo personaje es Tonya Martínez, la dueña de un bar del pequeño pueblo donde se llevan a cabo los hechos:

"Salgo en 4 episodios de la segunda temporada que se llaman: 'The Inverse Method', 'Girl...You'll Be a Woman, Soon', 'Tried and True' y 'Lies that Bind'.

"Soy una bartender que conoce a Kyle Cushing (protagonizado por Erik Valdez) en un momento de su vida donde él cae en una adición y está terminando su relación con su esposa Lana (Emmanuelle Chriqui), él me dice (al personaje) que terminaron pero resulta que no es tan verídico".

(Foto: Cynthia Méndez)

"Mi personaje se enamora de Kyle, pero se siente usada por él, así que le cuenta su situación a su mejor amiga en busca de consuelo, pero esta amiga usa la información para obtener dinero e ir en contra de la campaña política de Lana. Cuando mi personaje se entera, advierte a Kyle, contándole lo ocurrido, pero la hija de él nos escucha y le cuenta a Lana, esto se convierte en un gran drama, pues todo ocurre en la fiesta de quince años de la hija", describió.

Acerca de su experiencia con sus compañeros y en esta nueva historia contó: "Mis escenas con Erik y Emmanuelle son mis favoritas de toda mi carrera, ambos actores fueron muy generosos con su tiempo, el ambiente fue super colaborativo y me encantó ser dirigida por 3 directoras".

Cynthia en uno de los capítulos. (Foto: Oficial)

Acerca de cómo fue llamada dijo: audicioné en octubre y luego filmamos noviembre y diciembre de 2021. El rodaje es en diferentes sets en Burnaby, Surrey y Delta - ciudades de British Columbia, Canadá.

"Superman & Lois" es una serie de televisión estadounidense desarrollada para The CW Television Network, por Todd Helbing y Greg Berlanti, basada en los personajes de DC Comics Superman y Lois Lane, creados por Jerry Siegel y Joe Shuster.

Tyler Hoechlin y Elizabeth Tulloch protagonizan a Clark Kent / Superman y Lois Lane, una periodista del Daily Planet. La serie está ambientada en el Arrowverso, compartiendo continuidad con las otras series de televisión de la franquicia.

Cynthia Méndez ha trabajando en películas y series reconocidas como "Amor a la deriva" (Overboard) de Eugenio Derbez y las series "Smalville", "Supernatural" y "Chilling Adventures of Sabrina", la nueva versión de "Sabrina la bruja adolescente" de Netflix.

