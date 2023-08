Guatemalteca se viraliza por emotivo discurso en sus XV años (video)

-

La guatemalteca pronunció un discurso de agradecimiento por su cumpleaños, pero las lágrimas no la dejaban continuar.

Una joven guatemalteca se hizo viral en redes sociales luego de compartirse un video en el que pronuncia un emotivo discurso.

Todo ocurrió durante su celebración de XV años, por lo que la joven subió a una tarima para dirigirse a los presentes y a sus seres queridos.

Sin embargo, mientras hablaba la joven comenzó a llorar, por lo que tuvo que hacer varias pausas para poder continuar con sus palabras.

"Primero que nada quiero agradecer a Dios (...) por haberme dado un año más de vida, y gracias por... Le quiero agradecer a mis padres por darme la vida, por darme el ejemplo cada día", expresó entre lágrimas la festejada.

@0tusrolitas1 Cuando celebren mi cumpleaños no dire nada pero habrán señales ♬ sonido original - 0tusrolitas1

El clip se hizo viral con casi medio millón de reproducciones y decenas de comentarios de usuarios. Varios felicitaron a la joven, mientras que otros aplaudieron que agradeciera a Dios y a sus padres antes que a todos.

"Solo en Guatemala", "Yo en mi cumpleaños", "No me rio porque bien puedo ser yo", "El señor aguantando la risa", "No sé si reír o llorar", se lee.