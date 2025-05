"Vía Láctea: fotógrafo del año", guatemalteco destaca por imagen desde el Acatenango

-

El guatemalteco recibió un reconocimiento por una fotografía que tomó en junio de 2024.

A través de sus redes sociales, Sergio Montúfar, destacado fotógrafo guatemalteco, compartió el reconocimiento que recibió por parte de Capture the Atlas, sitio estadounidense especializado en viajes para fotógrafos.

El guatemalteco fue incluido en un listado de 25 imágenes del cielo nocturno, capturadas desde distintas partes del mundo, nombrado "Fotógrafo de la Vía Láctea del año".

Foto: Sergio Montúfar

"Con gratitud y humildad, celebro mi reconocimiento como Milky Way Photographer of the Year 2025 por Capture the Atlas con Cosmic Fire, capturada el 2 de junio de 2024 desde el volcán Acatenango", escribió.

Se trata del único guatemalteco incluido en la lista que detalla fotografías de otros países como: Chile, Suiza, Estados Unidos, Yemen y Australia.

Foto: Capture the atlas

Sobre la imagen

Montúfar reveló que dicha imagen, titulada "Fuego Cósmico", la capturó el 2 de junio de 2024, cuando ascendió por primera vez el volcán Acatenango. Desde dicho lugar, retrató al volcán de Fuego en erupción.

"Esa noche, el volcán estaba increíblemente activo: cada explosión resonaba en mi pecho, mientras la lava iluminaba las laderas oscuras. Sobre nosotros, la Vía Láctea se extendía en diagonal, una banda de estrellas hipnótica que contrastaba con el caos de abajo. Esta imagen refleja la grandeza de los paisajes y cielos guatemaltecos. Con asombro y gratitud, dedico este logro a los soñadores de Guatemala", expresó.

Foto: Sergio Montúfar

Sergio Montúfar es un distinguido astrofotógrafo guatemalteco, con varios años de trayectoria.

Ha logrado capturar imágenes que sorprenden a la misma Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Con su talento, ha logrado llevar sus obras al extranjero. Países como: Perú, México, Canadá, Argentina y Francia han sido escenario de sus exposiciones.

En su cuenta de Instagram posee más de 13 mil seguidores. Ahí, difunde diversas fotografías que no pasan desapercibidas.

"Con un enfoque en el desarrollo sostenible, sus trabajos integran conceptos científicos como la astronomía, la meteorología y la geología", destaca su sitio web.