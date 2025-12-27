Muere técnico español y tres de sus hijos en naufragio de embarcación en Indonesia

-

Fernando Martín, entrenador del Valencia B femenino falleció junto a tres de sus hijos en el naufragio de una embarcación en Indonesia, según lo ha confirmado el club en sus redes sociales.

La embarcación transportaba a 11 personas cuando se hundió el viernes en el estrecho de la isla de Padar, cerca del popular destino turístico de Labuan Bajo.

Fernando Martín, entrenador del Valencia B femenino viajaba junto a su esposa y sus cuatro hijos cuando sucedió la tragedia, según lo dio a conocer el club Valencia CF en sus redes sociales.

Siete personas, entre ellas la esposa e hija de Martín y cinco indonesios -el capitán, tres tripulantes y un guía turístico- fueron rescatadas, mientras el técnico español y sus tres hijos quedaron atrapados en el camarote de la embarcación, de la que sí pudieron ser rescatadas su pareja y su otra hija.

El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales.



Desde el Club queremos… pic.twitter.com/fqP1isEXvM — Valencia CF (@valenciacf) December 27, 2025

Los equipos encontraron restos de la embarcación en un radio de cinco millas náuticas en torno al lugar del accidente.

La autoridad portuaria de Labuan Bajo atribuyó el naufragio a las altas olas de hasta tres metros, indicó la agencia estatal de noticias Antara.

"Esto nos dificultó llevar a cabo la búsqueda inicial", dijo a ese medio el jefe de la autoridad portuaria, Stephanus Risdiyanto.

La isla de Padar permaneció cerrada a los turistas el sábado debido a las condiciones meteorológicas extremas.

Los accidentes marítimos son frecuentes en Indonesia, un archipiélago del sudeste asiático formado por unas 17.000 islas, a menudo debido a las laxas normas de seguridad y al mal tiempo.

*Con información de AFP y As.com