Liberan el paso en ambos sentidos en el kilómetro 172 tras accidente de bus

El paso estuvo cerrado por varias horas mientras realizaban labores de rescate y el retiro el bus accidentado desde la noche del pasado viernes.
El accidente de tránsito ocurrió la noche del 26 de diciembre, cuando un bus extraurbano cayó a un barranco en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Nahualá, Sololá, según reportes oficiales.
Autoridades de Provial confirmaron a Soy502 que la circulación fue restablecida alrededor de las 8:30 de la mañana, luego de concluir las labores de retiro del bus involucrado.
De acuerdo con información preliminar, la unidad de Transportes Sinaloa se precipitó a un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad. A raíz del percance, el paso vehicular permaneció cerrado durante la noche del viernes y fue habilitado nuevamente en las primeras horas de este sábado.
El accidente dejó al menos 15 personas fallecidas y 19 heridas, quienes fueron trasladadas a distintos centros hospitalarios para su atención médica.