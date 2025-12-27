Liberan el paso en ambos sentidos en el kilómetro 172 tras accidente de bus

-

El paso estuvo cerrado por varias horas mientras realizaban labores de rescate y el retiro el bus accidentado desde la noche del pasado viernes.

El accidente de tránsito ocurrió la noche del 26 de diciembre, cuando un bus extraurbano cayó a un barranco en el kilómetro 172 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Nahualá, Sololá, según reportes oficiales.

Autoridades de Provial confirmaron a Soy502 que la circulación fue restablecida alrededor de las 8:30 de la mañana, luego de concluir las labores de retiro del bus involucrado.

Así se observa el panorama la mañana siguiente al accidente en el km 72 ruta Interamericana que dejó varias personas fallecidas y heridas.

De acuerdo con información preliminar, la unidad de Transportes Sinaloa se precipitó a un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad. A raíz del percance, el paso vehicular permaneció cerrado durante la noche del viernes y fue habilitado nuevamente en las primeras horas de este sábado.

El accidente dejó al menos 15 personas fallecidas y 19 heridas, quienes fueron trasladadas a distintos centros hospitalarios para su atención médica.